Комблаг запустил голосование на самый удручающий парк Петербурга

«Голос будет учтен, если посетитель в комментариях под публикацией просто укажет городской парк, сквер или сад. Чем больше комментариев соберет тот или иной объект, тем выше его шансы попасть в список первоочередных территорий для благоустройства», — говорится в заявлении.

Жители Петербурга смогут выбрать, какому скверу или саду преобразиться в первую очередь в ближайшие три года. Об этом 6 сентября сообщил городской комитет по благоустройству, который проводит соответствующее голосование на своей странице во «ВКонтакте».

В пресс-службе комитета по благоустройству «Фонтанке» уточнили, что лимит по лидерам голосования есть, но в настоящий момент обозначить конкретное число объектов, которые возможно благоустроить в ближайшие три года, нельзя. «Все объекты разные, и уровень затрат на благоустройство может отличаться в десятки раз. Из этого и будем исходить. Лидеры будут взяты в разработку», — сказал пресс-секретарь комитета Сергей Касаткин.



В комблаге уточнили, о каких зеленых объектах горожане могут не напоминать. В настоящий момент ведутся работы на территории, примыкающей к Среднему и Нижнему Суздальским озерам, а на Васильевском острове завершаются работы по созданию сквера «Осенний марафон».



Предложения по другим объектам принимаются комитетом до 15 сентября включительно, а итоги будут подведены 17 сентября.

