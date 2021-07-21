На Васильевском острове приступили к возведению сквера «Осенний марафон». Проект подорожал на 11 млн

Как писала «Фонтанка», идея возвести на месте пустыря сквер под названием «Осенний марафон» принадлежит петербурженке Вере Рязановой. Действие одноименного фильма происходило как раз на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме 23 по улице Кораблестроителей. Предложение стало одним из немногих, которое выиграло в городской программе «Твой бюджет» в 2019 году. На реализацию проекта тогда было запланировано 7,5 млн рублей, однако сейчас его бюджет вырос до 18 млн рублей.

В Василеостровском районе начали благоустройство сквера, который появится на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Об этом 21 июля сообщили в аппарате губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Администрация Василеостровского района решила расширить инициативу Веры Рязановой и благоустроить территорию рядом со сквером: сделать променад для пешеходов вдоль домов на Смоленской набережной, чтобы связать сквер с другими маршрутами, и проложить рядом дорожку для бегунов», — объяснили в пресс-службе губернатора.

К настоящему моменту уже разработана проектно-сметная документация и получены необходимые разрешения для проведения работ. В начале лета подрядчик, каковым было определено ООО «Росстройиндустрия», вышел на участок и начал земляные работы. Сейчас им формируется прогулочно-беговая дорожка.

Были учтены и пожелания автора инициативы — большинство дорожек парка сделают набивными, а стихийные тропы, проложенные местными, будут сохранены. Из-за особенностей рельефа центр сквера замостят плиточными дорожками, которые расположат в форме «восьмёрки», «отсылая к бессмысленному бегу по кругу, который Бузыкин никак не мог прекратить».

Помимо этого в сквере установят часы, стрелки которых будут указывать на год создания фильма. Появится и телефонная будка с цитатами из картины, а также два навеса от дождя.