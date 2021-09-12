район Шуваловского карьера Фото: Михаил Огнев«/Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







В начале недели комитет по благоустройству запустил голосование по паркам, садам и скверам, которые необходимо благоустроить в ближайшие три года в первую очередь. Оставить комментарий до 15 сентября можно на странице комблага «ВКонтакте». За неделю число сообщений от жителей перевалило за 4 тысячи.

«Голос будет учтен, если посетитель в комментариях под публикацией просто укажет городской парк, сквер или сад. Чем больше комментариев соберет тот или иной объект, тем выше его шансы попасть в список первоочередных территорий для благоустройства», — говорили в комитете.



Лимит по лидерам, как уточнили в комблаге, все же есть. Однако назвать точное число предполагаемых номинантов не смогли, так как на каждый объект потребуется разный бюджет. Итоги комитет подведет только 17 сентября, поэтому делать окончательные выводы пока рано. «Фонтанка» решила заглянуть в комментарии и оценить, кто, на первый взгляд, одерживает победу.

Определенным лидером в настоящий момент является Шуваловский карьер. Он упоминается практически через каждые несколько сообщений. Это водоем в Приморском районе города, который образовался на участке между Орлово-Денисовским проспектом и Парашютной улицей. Оттуда в 1930-х годах доставляли в город песок. «Шуваловский карьер и Шуваловский лес — единственное место отдыха нас, жителей ЖК «Шуваловский» и наших соседей — ЖК «Граффити», ЖК «Чистое небо», ЖК «Каменка», ЖК «Новая Каменка», ЖК «Юбилейный квартал», ЖК «Veren Next Шуваловский». Но в настоящее время с карьером беда. Свалки мусора в лесной части, остатки каких-то строений, заборов, осыпающиеся набережные, опасные для жизни, неудобные тропы», — написала Елена Каретникова.



Фото: Валентин Головкин Поделиться Поделиться







Особенно жителей интересует южный берег, который ближе к новостройкам. Его, как стало известно весной на слушаниях губернаторского законопроекта в ЗакСе, собираются включить в резерв озеленения. Это означает, что правительство Петербурга предполагает там благоустроить территорию в качестве объекта ЗНОП.

Еще в прошлом году часть территории у карьера ушла под застройку. Участок в 3 га, как рассказывала «Фонтанка», достался малозаметной предпринимательнице для строительства «плоскостного спортивного сооружения». Тогда сделкой заинтересовалась прокуратура.

Однако в поле зрения комблага он уже попал. В конце августа вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что планирует заняться благоустройством рекреационных зон, и первым в этом списке был как раз Шуваловский карьер. Он также отметил Удельный парк, набережные Черной речки и Большой Невки. В начале сентября Бондаренко провел встречу с жителями района, которые сообщили, что хотят любоваться на карьер с обустроенных там пляжей и экотроп.



Вторым претендентом на победу в настоящий момент является парк Строителей. Он находится в историческом районе Весёлый Посёлок по обе стороны от Искровского проспекта. Его территория за почти 20 лет значительно уменьшилась, так как район стал активно застраиваться. В 2004-2009 годах здесь возвели храм во имя апостола Петра в неорусском стиле.

Больше всего ждут освещения в парке, обустройства детских площадок и зоны для выгула собак. «Через парк пролегают транзитные пути горожан. Пока что это единственная зеленая зона среди огромного количества многоэтажек», — написала Елена. Также петербуржцы просят оградить парк от дороги. «Побольше деревьев, красивых кустарников, клумб, малых архитектурных форм, пруд, чтобы утки летом плавали, а зимой дети на коньках катались, и ещё фонтанчики, скамеечки с красивыми урнами», — делится своими желаниями Тамара.



Фото: Галина Коричева Поделиться Поделиться







С третьим местом интриги тоже нет. Там расположился парк на Смоленке, который из года в год просят создать жители Василеостровского района. Речь идет о территории набережной реки Смоленки, где та впадает в Невскую губу.



«Очень хочется создания линейного парка на Смоленке, максимально приближенного к природе. На этой территории обитает много видов птиц, грызунов и насекомых, поэтому нужны луговые дикие травы, кустарники, осинки (в осиннике у нас растут подосиновики). Чтобы люди, не имеющие возможности выбраться в лес, могли полюбоваться на это чудо. Никакой плитки не надо, достаточно ухоженных тропинок», — написал пользователь Игорь.

Петербуржцы еще в 2015 году подавали документы для включения территории в перечень зеленых насаждений общего пользования, но ЗакС в этом отказывал. В 2016 году два симметричных участка площадью 1,1 га Смольный отдал под строительство инвест-отеля. Через два года градозащитники все же добились включения участков в ЗНОП, а в конце 2020 года УФАС в суде доказало, что город неправомерно отдал территорию под застройку без торгов.

К слову, благоустройством Смоленки официально комблаг как бы занялся и еще в прошлом году представил проект, выполненный ОАО «Специализированное строительное управление — 5». При этом комитет так и не сообщал, когда планирует приступить к работам.



Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Регулярно участники импровизированного голосования упоминают Митрофаньевское кладбище, на территории которого просят разбить сквер. Оно с 1831 года находилось между железнодорожными линиями к Балтийскому и Варшавскому вокзалам, к 1927 году стало одним из самых больших в городе. Его пришлось закрыть для новых погребений, однако во время блокады там снова хоронили людей. «Сейчас здесь свалки и склады, жители самостоятельно очищают территорию, историческую территорию! Здесь похоронены блокадные ленинградцы и тысячи наших предков! Это история нашего города, это памятное место», — написала Татьяна.

После 50-х годов на участке появились склады, гаражи и образовались горы мусора. Зону решили застроить, но общественность выступила против. Согласно действующему законодательству, земля бывших кладбищ может использоваться только под зелёные насаждения. Однако складирование мусора на территории некрополя не смогло остановить даже включение в 2014 году Митрофаньевского кладбища в реестр объектов культурного наследия.



В конце 2020 года оставшиеся могильные плиты привезли на сохранившийся участок Митрофаньевского кладбища. Он находится под патронатом общественной организации «Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз», которая выступает за создание здесь мемориального парка. Весной на слушаниях в ЗакСе стало известно, что губернатор «забрал» у зеленой зоны Митрофаньевского кладбища часть территории. Однако во втором чтении комиссия рекомендовала депутатам оставить «зеленые» границы без сокращений.

Среди лидеров также территория на пересечении улиц Купчинской и Олеко Дундича, где жители уже несколько лет просят правительство Петербурга остановить строительство многоквартирного дома. Зеленая зона не включена в список зеленых насаждений, но и сейчас, несмотря на удручающее состояние, является местом, где жители любят прогуливаться и отдыхать на траве. «Этот сквер жизненно необходим жителям. Все остальные парки для прогулок очень далеко, молодым мамам, пожилым жителям нужно где-то прогуляться вечером перед сном и днем до обеда», — написала Надежда.



Вот уже не первый год петербуржцы атакуют обращениями страницы правительства Петербурга и губернатора Александра Беглова с просьбами разбить сквер на месте зеленого «островка», но в ответ получают однотипное сообщение: «Данный земельный участок находится в частной собственности ООО «Корпорация «ЛЭК ИСТЕЙТ». Функциональное назначение — для жилищного строительства. Собственник вправе распоряжаться им в рамках действующего законодательства и в пределах вида разрешенного использования».

На очередные просьбы жителей администрация Фрунзенского района указала на восемь других участков, где петербуржцы могут гулять. Горожане оценили каждый адрес, и обнаружили автостоянки, «сельский» магазин и детские площадки. Чиновники предложили жителям, если им что-то не нравится, самим проявить благоустроительную инициативу.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

