Депутаты «поспорили» с Бегловым о цветах. Как обновят зеленую карту Петербурга

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В петербургском Заксобрании в ближайшие недели пройдет второе чтение губернаторского законопроекта о зеленых насаждениях; именно оно определит, как изменится рекреационная часть города, какие скверы приобретут охранный статус, а какие потеряют его и будут доступны для застройки. В ходе ключевого чтения документа можно либо исключить из него что-то, либо добавить. Обычно Заксобрание, большинство в котором составляют представители «Единой России», голосует на основании позиции комиссии по городскому хозяйству — профильной в вопросах «зеленки». На состоявшемся заседании почти 180 поправок рассортировали по пакетам: «рекомендовано принять», «рекомендовано отклонить», «на усмотрение депутатов».

Что «зазеленеет»

В перечень ЗНОП дополнительно собираются включить 11,2 га на пересечении улиц Софийской и Димитрова, которые прилегают к парку Героев-Пожарных. Эта локация обрела известность на днях, когда удалось отстоять территорию от застройки. Купчинские активисты надеются создать там мемориальный комплекс оборонного рубежа «Ижора». Можно предположить, что в будущем сквер и на бумаге присоединят к парку.

В реестр зелени включат часть полуострова напротив Александро-Невской Лавры, известного как «Рожок». На нем планировали возвести дворец бракосочетания с магазинами и ресторанами, но суд эти планы завернул, признав разрешение на строительство незаконным. Тем не менее в январе туда начали по-тихому прокладывать коммуникации. В реестр рекомендовали внести почти полгектара прибрежной территории.



К бульвару Новаторов приписывают почти 3,5 га — от Дачного проспекта до расширения бульвара (около дома 49, корпус 2). Длинная полоса северного берега реки Охта рядом с ЖК «ЗимаЛето» также приобретает официальный статус сквера. В очередь на благоустройство встанет и полоса вдоль Маршала Блюхера — от Пискаревского проспекта до поворота на проспект Энергетиков. Наконец, защитный статус получит сквер на Савушкина, 112, где планировали возвести высотный деловой комплекс «Астана».



В Ржевском лесопарке в резерв озеленения включили сразу 90 гектаров. Это исключает строительство здесь нового зоопарка (в 2020 году Смольный рассматривал такую возможность). Аналогичный статус получила и полоса южного берега Шуваловского карьера, там, где вытекает река Каменка. Постоянный эксперт комиссии, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов пояснил, что это задел на будущее, когда окрестности застроят жильем, и встанет вопрос рекреационных зон.

Муринский парк довел важный сюжет до конца. В него рекомендовано включить участок почти в 2 га, где планировалось построить вторую очередь спорткомплекса «Анна Нова» (и против чего активно боролись и, видимо, победили горожане).

Чего хотел Беглов, но не хотят депутаты



Заметная часть поправок предлагает отменить то, что планировал провести в закон Смольный и, соответственно, уже было принято в изначальной версии законопроекта в первом чтении. В частности, все тот же Муринский парк: губернатор предлагал исключить из ЗНОП места стихийных автопарковок, однако комиссия по горхозу не согласилась. Аналогично отбили кусочек территории в Приморском парке Победы около автомобильного кольца.



Парламент также не дает Смольному урезать почти гектар от парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе. Вместо 0,89 га парк потеряет всего 0,04 га.

У Полежаевского парка, вероятно, не заберут почти гектар, на который в первом чтении сократили парк. По информации «Фонтанки», предложение связано с нуждами одного из комитетов.



Целых 6 га (то есть почти треть) в первом чтении губернатор «забрал» у Митрофаньевского кладбища. Во втором чтении комиссия рекомендовала депутатам оставить «зеленые» границы без сокращений. Таким же образом может вернуться сквер в Свечном переулке, тихонько исключенный при первом чтении.

Где зеленый сочли неуместным



Самая болевая точка — это сквер в Кузнечном переулке, где происходили баталии по поводу нового здания музея Достоевского. Комиссия не стала рекомендовать к принятию поправку депутата Бориса Вишневского, которая включает территорию в ЗНОП.

Официально не частью парка Малиновка останется и участок, где много лет пытались построить храм. Сейчас там действует пятиметровое ограничение высотности, и это спасает локацию от застройки — так будет и впредь, зеленой бронью участок не обзавелся.



Виноградовский сквер (Фарфоровское кладбище) комиссия рекомендовала не включать в ЗНОП из-за технических причин: там находится аварийное здание, имущественный статус которого не определен. Кроме того, необходимо скорректировать границы, так как в них попадает и частная территория.



Что оставили без рекомендаций



На усмотрение депутатов оставили 2,8 га между Русановской улицей и берегом реки Утка. Чиновники высказывались против этой поправки, аргументируя тем, что территория нужна, как актив для мены с застройщиком, который реализует проекты в Калининском районе. Со стороны комиссии возражали, что в случае застройки в этой локации будут проблемы с комфортной средой — в частности, социальной инфраструктурой, с дефицитом которой вроде бы борется Смольный.

Та же ситуация со сквером на пересечении улиц Кирочная и Новгородская рядом с «Невской ратушей». Как уточнили на заседании, там планируется некий объект «ГО и ЧС», попытки участников узнать подробности провалились.

Отдельно можно отметить случаи, когда территории удаляют из ЗНОП, но это не повод для волнений: парки Собственная Дача и Знаменка предложено исключить, так как эти локации — и так особо охраняемые природные территории, которые просто «не женятся» с режимом «зеленки».

Ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет в конце марта–начале апреля.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

