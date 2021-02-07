автор фото Ольга Ясененко

В Петербурге территорию, где горожане в течение последних восьми лет добиваются создания мемориального комплекса «Оборонительного рубежа «Ижора», хотят отдать под строительство храма. При этом ровно напротив, через дорогу, уже есть церковь с масштабным проектом. Удивительно, что заявитель - не связанная с РПЦ компания, а в приходе расположенного через дорогу храма говорят, что не в курсе, кто же автор идеи.

Комитет по градостроительству и архитектуре выставил на общественное обсуждение вопрос о передаче под религиозное использование территории на улице Димитрова между Купчинскими карьерами. Местным она известна как вплотную прилегающая к народному музею ДОТ №204. На то, чтобы высказать свое мнение, горожанам дали всего шесть дней — с 2 по 8 февраля. На приложенном плане — храм, парковка на 30 мест вдоль Димитрова и подъездная дорога.

Предложение отдать еще несформированный участок площадью 0,6 га под храм стало сюрпризом для инициативных жителей Петербурга, которые с 2013 года работают над созданием на этом месте мемориального комплекса оборонительного рубежа «Ижора». В частности, им удалось восстановить долговременную огневую точку (ДОТ №204) в том виде, в каком он был во время Великой Отечественной войны, и создать там народный музей. Эта локация представляет собой целый ряд оборонительных объектов, которые действовали как единая система и, главное — сохранились в нетронутом виде. В планах инициативной группы — создать там единое мемориальное пространство. «Все эти объекты объединены в сеть. В первую очередь, это траншеи. Так вот, все эти траншеи с различными разнообразными фортификационными сооружениями и являются основой для мемориального паркового комплекса — единственного в нашем городе. Есть еще Полежаевский парк, но там нет долговременных фортификаций. Более мест таких нет нигде. И ближайший к нам аналогичный комплекс находится в Финляндии — линия Салпа, где он музеефицирован, великолепным образом сделан», - рассказал купчинский краевед Денис Шаляпин, автор книг об истории этого района города.

Противники застройки начали массово отправлять на сайт комитета по градостроительству и архитектуре свои предложения отклонить заявку, в настоящее время подано 60 таких обращений. В поддержку строительства храма пока подана только одна заявка. Напомним, в 2016 году супруга на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана как глава попечительского совета национальной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» обратилась в администрацию Фрунзенского района с предложением возвести храм на месте бывших «антенных полей» радиоцентра — на пересечении улиц Софийская и Димитрова, рядом с парком Героев-пожарных. Для храмового комплекса в итоге определили место на той же улице Димитрова, но через дорогу. В настоящее время там уже построили временный храм Дмитрия Солунского и поставили строительный забор. Накануне приход опубликовал призыв отправлять предложения в поддержку нового храма в своей группе «В контакте». «В настоящий момент рассматривается возможность предоставления нашему приходу дополнительного участка через дорогу от нашего храма... Просим вас поучаствовать и высказаться за». Ниже — указание, в каком разделе на сайте КГА это можно сделать и как.

Правда, заявителем на предоставление условно разрешенного вида использования в документах - вовсе не приход, а некое ООО «Просторы-2», которое готовит проект планировки территории домов неподалеку — на Софийской улице, а также некий П.П. Сергеев, которого приложение Getcontact определило как Павла. Юрлицу редакция направила запрос, однако на момент публикации ответ не получила.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру» автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Днем 6 февраля Шаляпин и члены инициативной группы Ольга Ясененко и Павел Швец - глава муниципального образования №72 встретились с настоятелем прихода — отцом Даниилом. Ни он, ни другие представители прихода не смогли прояснить, кто является автором идеи поставить храм именно в этом месте. Хотя полностью одобрили этот план. И подтвердили, что узнали об этом из сообщений в интернете. На встрече присутствовал Сергей Владимирович Попов, которого отрекомендовали в качестве представителя прихода. Он озвучивал позицию храма в градостроительном контексте и предоставил для ознакомления визуализацию. На вопрос, имеет ли он какое-либо отношение к проектировщику или застройщику, ответил отрицательно. На уточнение, где он получил визуализацию проекта планировки, уверил, что скачал ее с сайта КГА.

Если экспликацию зданий и сооружений формируемого под храм участка действительно можно найти на сайте комитета, то второй экспликации, которая показывает планируемые здания и сооружения в границах улиц Софийская, Димитрова, Бухарестская и проспекта Славы, там нет. Неизвестные авторы этого плана видят вдоль Софийской два многоквартирных дома, детский сад, школу, а на территории Ижорского рубежа — некий «интерактивный комплекс» с кластерами музейных экспозиций, спорта в виде городка ГТО, военно-тактических игр и допризывной подготовки и историко-культурным комплексом. Инициативная группа, которая занимается музеем ДОТ с 2013 года, об этом плане узнала на днях.

План размещения храма и автостоянки на улице Димитрова Фото: сайт комитета по градостроительству и архитектуре

Сергей Попов, если верить базе СПАРК, является гендиректором и совладельцем компании «Архитектурное бюро Вышеград» и руководителем ООО «Дворец самбо». Он же шесть лет назад принимал участие в обсуждении проекта строительства дворца самбо в Петербурге и комментировал локации для размещения объекта. В качестве одного из вариантов для дворца как раз рассматривались бывшие «антенные поля».

Члены инициативной группы подчеркивают: они не являются противниками возведения церквей, и предложили переместить проект на соседние локации, например, на пересечение Димитрова и Софийской.

«Знаете, какая интересная коллизия может получиться? Мы из ДОТа целимся пулеметами в храм. Это недопустимо. А ведь мы проводим музейные дни, когда демонстрируем ДОТ в его работоспособном состоянии. Мы, конечно, из него не стреляем, но мы показываем то, что должны были видеть те, кто во время войны в этом самом ДОТе находились. Мы не хотим целиться храм. А ведь потом придут господа и будут кричать, что мы сталкиваем церковь и население», - обрисовал Шаляпин потенциальную проблему. Отец Даниил предложил свою трактовку: «Можно сказать по-другому. Мы наконец-таки смотрим из ДОТа и видим не врага, а видим память». По мнению Павла Швеца, в этой ситуации могут прослеживаться и коммерческие интересы пока еще неизвестных игроков. «Когда строится церковь, инициатор этого строительства - всегда какой-либо приход. Несколько раз заявлялось, что на территории радиоцентра хотят построить по инициативе Светланы Медведевой храм Дмитрия Солунского, но для этого уже был предоставлен участок через дорогу. И это выглядит странно: когда у церкви уже есть большой участок, где они даже еще ничего не построили, и уже возникает новый с таким же названием», - пояснил он. Кроме того, депутат обратил внимание, что заявитель — просто фирма-проектировщик, епархия в этом не участвует.

«У меня был такой пример, когда, чтобы не возвращать участок в состав парка, представитель НИПЦ Генплана заявил, что у них есть заявление от церкви. В городе есть позиция: если церковь на что-то претендует, ей без всяких возражений участки предоставляют. У меня впечатление — может быть оно ошибочное — что кто-то из коммерсантов решил этим воспользоваться, чтобы застолбить земельный участок рядом с будущим мемориальным комплексов и самым современным в Купчино парком. Потому что пока что вокруг парка никакой коммерции нет, а объект привлекательный, рядом жилой комплекс». После встречи в храме инициативная группа показала на местности, в какой точке заявлен храм — и проходящую через это место траншею, которую можно различить даже под снегом. «Возвышенность — это, по нашим предположениям — мы еще не проводили полноценные раскопки — железобетонная огневая точка, «колпак» называется. Здесь, весьма вероятно, стояли зенитные орудия. Во всяком случае, могли. Чтобы это четко понять, нужно проводить раскопки. Нас на все не хватает. Здесь нужна исследовательская работа, здесь нужно изучать эту территорию, а не уничтожать», - рассказывал Шаляпин. Он показал еще один интересный объект — оставшееся крепление мачт-антенны радиостанции. «В Советском Союзе очень многое из голосов вражеских радиостанций не следовало слушать советским гражданам с точки зрения советских же властей. Для того, чтобы этому воспрепятствовать, на окраинах города — а после войны это, конечно, была дальняя окраина города — возводились такие станции. Их было несколько. Это на самом деле - обычная радиостанция, но в ее функции входило и глушение вражеских голосов и вот это — одно из креплений мачт-антенн», - рассказал краевед.

автор фото Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

Это место необходимо защитить от тесного соседства с любым строительством: на границе с парком Героев-пожарных есть артиллерийский ЖБОТ, который теперь «смотрит» в стену, и его восприятие как исторического объекта нарушено. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»