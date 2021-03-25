Муринский парк сделал шаг от застройки. Комиссия петербургского ЗакСа поддержала присвоение участку «зеленого» статуса

Сейчас площадь ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) Муринского парка от проспекта Культуры до Гражданского проспекта составляет 85,03 га. Поправкой комиссии по городскому хозяйству ее предлагается увеличить на 1,8 га, включив в состав территорию, которую ранее Смольный отдал компании «Анна Нова» под застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена». Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

Парламентская комиссия по городскому хозяйству 25 марта рекомендовала петербургским депутатам включить почти 2 га Муринского парка в реестр «зелени», сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Это исключит возможность застройки, против которой боролись горожане.

На заседании комиссия включила эту поправку в числе тех, которые Заксобранию рекомендуется принять в рамках второго чтения законопроекта о ЗНОП. Оно может состояться уже в конце марта–начале апреля. Аналогичные поправки подавали также фракция «Справедливой России», депутат Борис Вишневский и ряд парламентариев от «Единой России».



Горожане активно протестовали против реализации проекта, требуя вернуть участок в состав парка. Летом 2019 года застройщик вырубил на участке березовую рощу, после чего три вице-губернатора Петербурга получили выговоры.



Тем не менее осенью прошлого года Смольный продлил еще на три года договор аренды с «Анной Новой». А в декабре того же года защитники парка победили в суде, который признал недействующим выданное разрешение на строительство.

