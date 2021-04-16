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Жителям Купчино, отстаивающим сквер на Дундича, чиновники посоветовали взяться за благоустройство существующих зеленых зон и отправили к муниципалам

Чиновники посоветовали жителям Купчино вместо критики скверов взяться за их благоустройство

В администрации Фрунзенского района прокомментировали реакцию жителей Купчино на ответ чиновников, в котором они указали, где петербуржцам гулять вместо сквера на Дундича. По восьми адресам жители нашли автостоянки, магазин и детские площадки.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации 16 апреля, восемь зеленых зон, которые чиновники указали как альтернативу территории на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича, где планируется возведение жилых домов, действительно могут считаться неблагоустроенными. Там относятся с пониманием к претензиям жителей, но вопрос облагораживания указанных зеленых зон находится на контроле муниципальных образований.

«Во многом непрезентабельный вид в настоящий момент связан с сезоном. Трава еще не зеленая, а почва сырая, именно поэтому парки и скверы закрывают на просушку. Если жители проявят такую же инициативу насчет данных скверов и обратятся в соответствующие муниципальные образования, то ситуация, естественно, изменится», — считают чиновники.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что администрация Фрунзенского района на очередные просьбы жителей разбить сквер на Олеко Дундича вместо строительства жилых домов указала на восемь других участков, где петербуржцы могут гулять. Горожане оценили каждый адрес, где обнаружили автостоянки, «сельский» магазин и детские площадки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

a.159753123
Там и гуляйте: на автостоянках и в сельских магазинах. А от парков никакой прибыли, одни убытки. Или вон, в Мурины всякие и прочие районы ехайте. Там ни парков, ни проблем в связи с этим.
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