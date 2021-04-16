Жителям Купчино, отстаивающим сквер на Дундича, чиновники посоветовали взяться за благоустройство существующих зеленых зон и отправили к муниципалам

В администрации Фрунзенского района прокомментировали реакцию жителей Купчино на ответ чиновников, в котором они указали, где петербуржцам гулять вместо сквера на Дундича. По восьми адресам жители нашли автостоянки, магазин и детские площадки.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе районной администрации 16 апреля, восемь зеленых зон, которые чиновники указали как альтернативу территории на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича, где планируется возведение жилых домов, действительно могут считаться неблагоустроенными. Там относятся с пониманием к претензиям жителей, но вопрос облагораживания указанных зеленых зон находится на контроле муниципальных образований.