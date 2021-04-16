Администрация района с официальной страницы в социальной сети «ВКонтакте» успокоила жителей, обеспокоенных застройкой бывшего сквера, и напомнила, что рядом с интересующих их участком есть и другие зеленые зоны. Об этом накануне сообщили активисты движения «Создадим Сквер на углу Купчинской и Дундича».

Администрация Фрунзенского района на очередные просьбы жителей разбить сквер на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича вместо строительства жилого комплекса указала на восемь других скверов. Горожане оценили каждый адрес, где обнаружили автостоянки, «сельский» магазин и детские площадки.

По данным чиновников, в границах внутриквартальной территории, ограниченной улицы Олеко Дундича, Купчинской улицы и Малой Балканской улицы, расположены скверы местного назначения: сквер севернее дома № 36, кор. 3, по Малой Балканской улице; два сквера у дома № 9 по улице Олеко Дундича; сквер на Купчинской улице, 33; скверы по Малой Балканской улице у домов № 30, № 32 и № 34, а также еще один — восточнее дома № 34.



Местные жители прогулялись по данным адресам и показали, что там обнаружили. По их словам, в указанных зеленых зонах они нашли «сельский» магазин, припаркованные машины и две детские площадки. При этом большинство из адресов, как считают активисты, не благоустроено. Там нет ни нормальных тропинок, ни лавочек. Напоминает сквер только Малая Балканская, 30, где нашли детскую площадку.

«Фонтанка» 16 апреля обратилась в пресс-службу администрации Фрунзенского района, но оперативно предоставить комментарий по данному вопросу там не смогли.



После ответа администрации на страницу губернатора Александра Беглова пришли местные жители и стали просить не застраивать территорию на углу Купчинской и Дундича и вернуть ее в ЗНОП. Они также показали, в каких скверах им предлагает наслаждаться прогулкой район.

