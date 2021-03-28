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Выйдя на улицу, петербуржцы потребовали разбить на Купчинской сквер вместо многоэтажек

Жители Петербурга выступили в защиту сквера в Купчино

Местные жители собрались на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича в Петербурге 28 марта. На улицу их вывело беспокойство о судьбе любимой зелёной зоны. Две недели назад там началась вырубка кустарников и деревьев, и был установлен забор. Территория находится в частной собственности, и там вскоре должны появиться многоэтажки.

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В воскресенье у забора стройки собралось, по оценке движения «Молодой Петербург», порядка ста местных жителей и активистов.

«Этот сквер ранее числился официальной зелёной зоной, но из состава ЗНОП его вывели ради строительства многоэтажки. Ранее даже администрация Фрунзенского района прислушалась к позиции жителей и проект планировки территории не одобрила. Однако с появлением нового главы в районе приоритеты изменились», — сообщило движение «Красивый Петербург».

Теперь жители собирают подписи против строительства домов. Уже удалось собрать больше тысячи.

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Комментарии (7)

mavar
Петербуржцы??? В Купчино???
Алекс64
Застроят! В сентябре выборы в ЗАГС. Вот надо поднять результаты голосования по конкретно этому участку. А ещё лучше по всем за время полномочий действующего. А потом делать выводы на избирательном участке...
Nat_May
Воткнут так же, как и зелёный дом перед 19к3 по Дундича..
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