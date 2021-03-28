Местные жители собрались на углу улиц Купчинской и Олеко Дундича в Петербурге 28 марта. На улицу их вывело беспокойство о судьбе любимой зелёной зоны. Две недели назад там началась вырубка кустарников и деревьев, и был установлен забор. Территория находится в частной собственности, и там вскоре должны появиться многоэтажки.
В воскресенье у забора стройки собралось, по оценке движения «Молодой Петербург», порядка ста местных жителей и активистов.
«Этот сквер ранее числился официальной зелёной зоной, но из состава ЗНОП его вывели ради строительства многоэтажки. Ранее даже администрация Фрунзенского района прислушалась к позиции жителей и проект планировки территории не одобрила. Однако с появлением нового главы в районе приоритеты изменились», — сообщило движение «Красивый Петербург».
Теперь жители собирают подписи против строительства домов. Уже удалось собрать больше тысячи.