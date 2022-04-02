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    Беременную петербурженку задержали за хлопок у Исаакиевского собора

    В Петербурге полиция задержала будущую мать за хлопушку с розовым дымом, которую взорвали в Исаакиевском сквере. Причиной стало время и место.

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    Громкий звук хлопушки привлёк внимание полицейских, которые только-только закончили задерживать участников несогласованной властями акции против боевых действий на территории Украины. Передислокацию силовиков с мирного поля на демографическое фотограф «Фонтанки» наблюдал под занавес протестного мероприятия 2 апреля.

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    Подошедшим полицейским виновница их внимания объяснила, что с любимым заказали коробку с шарами и цветным дымом в специализированном агентстве. Как предполагается, их цвет символизирует пол будущего ребёнка. Если шарики и дым будут голубыми — родится мальчик, если розовыми — девочка.

    Такое объяснение сотрудников не устроило, молодую женщину увезли в отдел полиции, а будущего отца оставили.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (2)

    howo
    А на узи сходить ума не хватило?
    Pilat
    Милиционером будет.
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