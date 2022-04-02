Беременную петербурженку задержали за хлопок у Исаакиевского собора

Громкий звук хлопушки привлёк внимание полицейских, которые только-только закончили задерживать участников несогласованной властями акции против боевых действий на территории Украины. Передислокацию силовиков с мирного поля на демографическое фотограф «Фонтанки» наблюдал под занавес протестного мероприятия 2 апреля.
Подошедшим полицейским виновница их внимания объяснила, что с любимым заказали коробку с шарами и цветным дымом в специализированном агентстве. Как предполагается, их цвет символизирует пол будущего ребёнка. Если шарики и дым будут голубыми — родится мальчик, если розовыми — девочка.
Такое объяснение сотрудников не устроило, молодую женщину увезли в отдел полиции, а будущего отца оставили.