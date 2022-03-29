ООН: Количество погибших гражданских на Украине выросло до 1179 человек

«C 4:00 24 февраля 2022 года до полуночи 28 марта 2022 года (местное время) УВКПЧ ООН зафиксировало 3039 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 1179 погибших и 1860 раненых», — сказано в новом отчёте от ведомства, которое возглавляет экс-президент Чили Мишель Бачелет.

УВКПЧ снова, как и в предыдущих сводках, отмечает, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц «было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары». В ООН считают, что реальные цифры «значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается».

В середине марта статистику ООН, в том числе УВКПЧ, подвергли критике российские дипломаты. Представитель делегации РФ на 49-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве Ярослав Еремин 17 марта заявил, что представители органов системы ООН распространяют недостоверные данные без перепроверки, а постоянный представитель при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что «ООН и ее правозащитные учреждения утратили свой нейтральный, неполитизированный статус».

«Мы работаем в соответствии с установленной методологией Управления ООН по правам человека и придерживаемся этих стандартов как в своей работе, так и в наших цифрах, — ответила через несколько дней официальный представитель УВКПЧ Лиз Тросселл в интервью российским журналистам. — Наша работа заключается не в том, чтобы занимать политическую позицию, а в том, чтобы выступать и защищать права всех людей во все времена, в том числе во время конфликтов, а также документировать нарушения международного права в области прав человека и международного гуманитарного права».



25 марта Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 российского военнослужащего. Детский фонд ООН информировал ранее, что покинуть свои дома после 24 февраля были вынуждены больше половины всех украинских детей. Беженцами, которые покинули территорию Украины, по данным ООН, стали 3,9 млн человек. Численность населения Украины — 44 млн человек.



29 марта после переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в Минобороны РФ заявили, что сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Деэскалация — это не прекращение огня, уточнил позже глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

