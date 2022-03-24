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ООН: С начала спецоперации на Украине погибло 1035 гражданских

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С 24 февраля на Украине погибли 1035 мирных жителей, еще 1650 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В публикации от 24 марта говорится, что среди погибших – 214 мужчин, 160 женщин, 14 девочек и 28 мальчиков, а также 48 детей и 571 взрослый, пол которых пока неизвестен. Среди раненых насчитали 181 мужчину, 140 женщин, 28 девочек и 23 мальчика, а также 67 детей и 1211 взрослых, пол которых не установили.

«Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», – говорится в тексте.

В управлении полагают, что фактические цифры выше.

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