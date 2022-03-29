Мединский: Деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях — это не прекращение огня

Россия сделала шаги навстречу Украине, но это не означает прекращение огня. Об этом 29 марта заявил глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии RT.
«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — сказал он.
Помощник президента РФ добавил, что Россия не хочет подвергать Киев «дополнительному риску», так как там находятся люди, которым «надо принимать решения».
Второй шаг, по словам Мединского, касается возможности проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора». При этом для подготовки этого договора «нужно пройти очень большой путь».
29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. По словам Мединского, разговор прошел конструктивно. Также он озвучил переданные Киевом предложения.