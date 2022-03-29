Мединский: Деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях — это не прекращение огня

Россия сделала шаги навстречу Украине, но это не означает прекращение огня. Об этом 29 марта заявил глава российской делегации Владимир Мединский в комментарии RT.



«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — сказал он.



Помощник президента РФ добавил, что Россия не хочет подвергать Киев «дополнительному риску», так как там находятся люди, которым «надо принимать решения».