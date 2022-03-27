Кража драгоценностей из храма Спиридона Тримифунтского в Ломоносове стала уголовным делом

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, на запись с камеры наблюдения попали двое мужчин. Они выкрутили болты на железной решетке окна на первом этаже, разбили стекло и проникли в храм. Оттуда они вынесли около 200 предметов из золота, серебра и янтаря.
Первому злоумышленнику на вид около 30–35 лет, он относительно невысокий — 170–175 сантиметров. Одет мужчина был в светлые брюки и куртку, черные кроссовки и темную шапку. Приметы второго преступника устанавливаются.
В храме сняли отпечатки пальцев, но ничего полезного они пока не принесли. Ориентировки разослали по отделам полиции.
В храме «Фонтанке» подтвердили, что кража была, но в подробности вдаваться не стали.
Напомним, что о краже стало известно накануне утром. Сообщалось, что из храма вынесли пожертвования и оклады икон.