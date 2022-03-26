Из храма святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове похитили драгоценности

Неизвестный мужчина вынес из храма святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове пожертвования и оклады икон. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.
По данным нашего издания, служители церкви пришли субботним утром на Иликовский проспект и поняли, что внутри побывал вор. Точный перечень украденного и сумма ущерба пока устанавливаются. Но, судя по всему, преступник явно не был специалистом по культурным ценностям и хватал то, что под руку подвернулось. В полиции информацию о краже подтвердили.
«В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.