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Из храма святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове похитили драгоценности

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Неизвестный мужчина вынес из храма святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове пожертвования и оклады икон. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 марта.

По данным нашего издания, служители церкви пришли субботним утром на Иликовский проспект и поняли, что внутри побывал вор. Точный перечень украденного и сумма ущерба пока устанавливаются. Но, судя по всему, преступник явно не был специалистом по культурным ценностям и хватал то, что под руку подвернулось. В полиции информацию о краже подтвердили.

«В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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