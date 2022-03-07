FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -10
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Новак допустил остановку прокачки газа через «Северный поток – 1»

7
Печать

Россия может запретить прокачку газа в Европу через «Северный поток – 1» в ответ на действия в отношении «Северного потока – 2», но пока делать этого не будет. Об этом 7 марта заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у нас есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток – 1», который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем», – цитирует Новака РИА Новости.

Он отметил, что от этого решения никто не выиграет, однако Россию к этому подталкивают западные политики «своими заявлениями и обвинениями».

Новак также заявил, что Москва озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. При этом вице-премьер считает, что быстро заменить российскую нефть Европе не удастся, на это потребуются годы.

«Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят», – считает чиновник.

Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР. После начала спецоперации на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия начала закупки газа в обход РФ, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

PetrP
А российские политики часто предупреждают своих граждан о надвигающейся *опе?
VKuser279092
Что-то Миллера совсем не слышно. Даже странно, главный газовик никого не пугает, ничем не угрожает. Деньги считает, или испугался? Кто в курсе?
Otkating
В хате украинская баба, кровь с молоком (рост - во!, плечи - во!, грудь - 5 размер, руками подкову согнёт) хлопочет по хозяйству: варит борщ, печет пироги, стирает, вытирает сопли детям, дрова носит... На лавке под тулупом, вздрагивая тощими коленками, спит маленький щупленький мужичонка.... Баба (громогласно):

- МЫКОЛА!!
!
Тот подскакивает с УЖАСОМ в глазах:

- А?? Шо?? Опять???

Баба (с нежностью):

- Та ни... Ни боись... Иди борща поешь, ВОЯКА грозный!
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний