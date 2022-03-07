Новак допустил остановку прокачки газа через «Северный поток – 1»

«Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у нас есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток – 1», который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем», – цитирует Новака РИА Новости .

Россия может запретить прокачку газа в Европу через «Северный поток – 1» в ответ на действия в отношении «Северного потока – 2», но пока делать этого не будет. Об этом 7 марта заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что от этого решения никто не выиграет, однако Россию к этому подталкивают западные политики «своими заявлениями и обвинениями».



Новак также заявил, что Москва озабочена давлением на рынке и заявлениями о возможном эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. При этом вице-премьер считает, что быстро заменить российскую нефть Европе не удастся, на это потребуются годы.



«Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят», – считает чиновник.



Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство заявило о заморозке проекта «Северный поток — 2» на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР. После начала спецоперации на Украине канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия начала закупки газа в обход РФ, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь.