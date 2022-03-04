Канцлер ФРГ заявил, что Германия начала закупать газ в обход России

Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.



«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.

