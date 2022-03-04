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Канцлер ФРГ заявил, что Германия начала закупать газ в обход России

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Германия начала закупки газа в обход России, однако продолжает получать и российские газ, нефть и уголь, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Так как мы не наивны, мы, с одной стороны, ввели это регулирование (санкции, в том числе остановку введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». — Прим. ред.), но одновременно очень рано подготовились к ситуации, что <...> могут также возникнуть трудности. <...> Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — цитирует 4 марта РИА Новости интервью Шольца телеканалу ZDF.

Международное энергетическое агентство, как уже писала «Фонтанка», подготовило план по сокращению импорта российского газа Европейским союзом. Для этого европейцев попросят снизить температуру в своих домах.

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Комментарии (6)

Савва Морозов
поразительно, даже не стесняются говорить, что покупают российские газ, нефть и уголь, но - в обход России. Турция, Венгрия, Хорватия, Румыния - ? почём за мешок?
Gudd-Head
Где и самое главное почём?
Инкогнито2021
Путин опять всех "переиграл"
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