Европейцев просят снизить температуру в домах, чтобы уменьшить закупки у «Газпрома»

Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило план, как сократить импорт российского газа Европейским союзом за год на треть. Для этого европейцам надо будет понизить температуру в своих домах на градус, передаёт 3 марта «Интерфакс».



План предусматривает сокращение на 50 млрд кубометров за год (более трети закупок), но допускает и 80 млрд. В него входят отказ от новых газовых контрактов с «Газпромом»; максимум поставок из других источников; активизацию альтернативной энергетики (установок солнечной и ветряной энергии) и т.д.

