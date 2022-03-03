Европейцев просят снизить температуру в домах, чтобы уменьшить закупки у «Газпрома»

Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило план, как сократить импорт российского газа Европейским союзом за год на треть. Для этого европейцам надо будет понизить температуру в своих домах на градус, передаёт 3 марта «Интерфакс».
План предусматривает сокращение на 50 млрд кубометров за год (более трети закупок), но допускает и 80 млрд. В него входят отказ от новых газовых контрактов с «Газпромом»; максимум поставок из других источников; активизацию альтернативной энергетики (установок солнечной и ветряной энергии) и т.д.
«Никто уже не питает иллюзий. Использование Россией своих ресурсов природного газа в качестве экономического и политического оружия показывает Европе необходимость действовать быстро, чтобы быть готовой столкнуться со значительной неопределенностью в отношении поставок российского газа следующей зимой», — комментирует исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
В 2021 году ЕС импортировал из России 155 млрд кубометров природного газа — это 45% импорта газа ЕС и около 40% общего потребления газа.