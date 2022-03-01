Япония ввела санкции против граждан и компаний России. Среди них Путин, ЦБ, «Адмиралтейские верфи»

Правительство Японии утвердило экспортные санкции против нескольких граждан и 49 компаний и организаций России, включая петербургские «Адмиралтейские верфи». Об этом 1 марта сообщают ТАСС и другие СМИ со ссылкой на документ японского МИД.



В списке организаций — ФСБ, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, «Адмиралтейские верфи», РКЦ «Прогресс», МФТИ, «Иркут».



Также японское правительство утвердило решение о заморозке активов представителей российских властей и банков (ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанка). Есть ли у них активы в Японии, не сообщается. В списке граждан:

