Япония ввела санкции против граждан и компаний России. Среди них Путин, ЦБ, «Адмиралтейские верфи»

Правительство Японии утвердило экспортные санкции против нескольких граждан и 49 компаний и организаций России, включая петербургские «Адмиралтейские верфи». Об этом 1 марта сообщают ТАСС и другие СМИ со ссылкой на документ японского МИД.
В списке организаций — ФСБ, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, «Адмиралтейские верфи», РКЦ «Прогресс», МФТИ, «Иркут».
Также японское правительство утвердило решение о заморозке активов представителей российских властей и банков (ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанка). Есть ли у них активы в Японии, не сообщается. В списке граждан:
- президент РФ Владимир Путин,
- зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев,
- глава МИД Сергей Лавров,
- секретарь Совета безопасности Николай Патрушев,
- глава Минобороны Сергей Шойгу,
- начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Кроме того, Япония запрещает экспорт продукции общего назначения, в частности полупроводников, которая может быть использована в военной технике.
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