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Япония ввела санкции против граждан и компаний России. Среди них Путин, ЦБ, «Адмиралтейские верфи»

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Правительство Японии утвердило экспортные санкции против нескольких граждан и 49 компаний и организаций России, включая петербургские «Адмиралтейские верфи». Об этом 1 марта сообщают ТАСС и другие СМИ со ссылкой на документ японского МИД.

В списке организаций — ФСБ, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, «Адмиралтейские верфи», РКЦ «Прогресс», МФТИ, «Иркут».

Также японское правительство утвердило решение о заморозке активов представителей российских властей и банков (ЦБ РФ, ВЭБ и Промсвязьбанка). Есть ли у них активы в Японии, не сообщается. В списке граждан:

  • президент РФ Владимир Путин,
  • зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев,
  • глава МИД Сергей Лавров,
  • секретарь Совета безопасности Николай Патрушев,
  • глава Минобороны Сергей Шойгу,
  • начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Кроме того, Япония запрещает экспорт продукции общего назначения, в частности полупроводников, которая может быть использована в военной технике.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке», смотрите онлайн-трансляцию.

27 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида официально объявил о присоединении страны к санкциям Запада в отношении России в финансовой сфере. Токио ранее уже ввел запрет на операции с российскими государственными ценными бумагами в Японии, а также заявил об ограничениях на экспорт в РФ товаров высокотехнологичного сектора, включая полупроводники.

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Комментарии (2)

X-кот
ребята, а может это и был основной план уголовника? Позавидовал Ким Чен Ыну?
gatsby55
Пошла цепная реакция. Даже те страны, которые не думали о санкциях, теперь присоединяются к цивилизованному мировому сообществу. Добро пожаловать в Северную Корею!
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