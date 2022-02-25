Российские военные взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

«Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага», — сообщили в МО 25 февраля.



Конашенков добавил, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции находится в норме, а персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.



Представитель ведомства отметил, что действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС служат гарантией того, что «националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации».

