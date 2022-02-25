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Российские военные взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Российские военные установили полный контроль над территорией в районе Чернобыльской АЭС. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Минобороны России

«Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага», — сообщили в МО 25 февраля.

Конашенков добавил, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции находится в норме, а персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме.

Представитель ведомства отметил, что действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС служат гарантией того, что «националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации».

Также Конашенков отчитался о сдавшихся военнослужащих Украины и уничтоженной боевой технике.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. По его словам, оккупация страны не входит в планы, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (10)

266097700
А чего пропагандоны молчат о потерях росс. армии?
Leadmonkey
Теперь вместе снорков ловят.
439827467687
Разве не понятно, там был схрон неонацистов, прямо под саркофагом, а питались они радиацией
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