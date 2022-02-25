Минобороны РФ подводит первые итоги: сдались более 150 военнослужащих Украины

«Группировка войск ДНР на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров», — сообщили в МО 25 февраля.
Во время боевых действий, отметили там, сложили оружие или сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.
Так, по его словам, в районе острова Змеиный, который силы РФ заняли накануне, добровольно прекратили сопротивление 82 военных. После того как от них получат подписку об отказе от участия в боевых действиях, их вернут семьям.
Еще 11 военнослужащих бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. После стабилизации обстановки всех добровольно сложивших оружие отпустят домой.
Как отметили в МО, российские Вооруженные силы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. В их число входят 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 радиолокационных станций.
В ходе боевых действий было сбито пять боевых самолетов и столько же беспилотников, а также один вертолет.
«Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — подытожили в пресс-службе ведомства.