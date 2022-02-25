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Минобороны РФ подводит первые итоги: сдались более 150 военнослужащих Украины

В Минобороны РФ отчитались о результатах специальной военной операции. Предварительные итоги объявил 25 февраля представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Фото: Скриншот видео Минобороны РФ
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«Группировка войск ДНР на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров», — сообщили в МО 25 февраля.

Во время боевых действий, отметили там, сложили оружие или сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

Так, по его словам, в районе острова Змеиный, который силы РФ заняли накануне, добровольно прекратили сопротивление 82 военных. После того как от них получат подписку об отказе от участия в боевых действиях, их вернут семьям.

Еще 11 военнослужащих бригады ВСУ сдались в районе населенного пункта Николаевск. После стабилизации обстановки всех добровольно сложивших оружие отпустят домой.

Как отметили в МО, российские Вооруженные силы вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. В их число входят 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 радиолокационных станций.

В ходе боевых действий было сбито пять боевых самолетов и столько же беспилотников, а также один вертолет.

«Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Фото: Скриншот видео Минобороны РФ

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (23)

romk
Сопоставляем с официальной информацией: "Вооруженные силы Украины не оказывают сопротивление и сдаются".
...сдалось аж 150 человек!
BobCat2
Помнится в 41 году один деятель тоже любил "блицкриги" военные. И даже много преуспел в этом в разных государствах. А теперь только за положительное упоминание о нем или демонстрации его символики в тюрьму в разных странах сажают. Страна, которая его победила, теперь вырастила собственного. Так что итоги будем подводить позже всем миром, а не только Минобороны.
Игoрь
Непонятно чья техника упомянута? Чьи эти 10 самолетов, один вертолет, 18 танков?
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