Минобороны РФ подводит первые итоги: сдались более 150 военнослужащих Украины

«Группировка войск ДНР на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась еще на один километр вглубь обороны националистических батальонов. Группировка войск ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров», — сообщили в МО 25 февраля.



Во время боевых действий, отметили там, сложили оружие или сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.



Так, по его словам, в районе острова Змеиный, который силы РФ заняли накануне, добровольно прекратили сопротивление 82 военных. После того как от них получат подписку об отказе от участия в боевых действиях, их вернут семьям.

