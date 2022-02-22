Медведев: Будут санкции и угрозы, мы это проходили и больше не боимся

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 февраля, комментируя последствия признания ДНР и ЛНР, предсказал вероятные санкции и политическое давление. Его это не пугает.



«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учётом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — цитирует Медведева РИА Новости.

