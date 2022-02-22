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Медведев: Будут санкции и угрозы, мы это проходили и больше не боимся

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 февраля, комментируя последствия признания ДНР и ЛНР, предсказал вероятные санкции и политическое давление. Его это не пугает.

«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Всё это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учётом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», — цитирует Медведева РИА Новости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Многие страны осудили это решение, одобрили единицы. Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в связи с признанием Москвой суверенитета ДНР и ЛНР. Другие государства тоже готовятся принять санкции.

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Комментарии (24)

VKuser199962806
С зарплатой Медведева санкций чего боятся. Да ещё на полном гос обеспечении.
nuga
Если обожатель запада ,Медведев выступил за признание республик,значит действительно с Нато все серьезно и лучше иметь границу с дружественными республиками,чем с агрессивным блоком под боком,который ещё и Крым отберет.Видимо,в бесконечных переговорах с натовскими ястребами, что то насторожило и заставило быстро действовать.
Вотэтода
Много слов.
Короче:
- Денег нет, но вы держитесь. У нас крепкие нервы.
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