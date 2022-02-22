Запад осуждает, Никарагуа поддерживает. Как мир отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.

«Подчеркнув крайнюю озабоченность в связи с последним развитием событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что вторжение видится реальной вероятностью в предстоящие часы и дни. Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее решение Кремля признать Луганск и Донецк независимыми государствами и заявил, что этот шаг сделал минские договоренности и процесс неработающим», — цитирует РИА Новости заявление 22 февраля.



Франция в ООН призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР и выразила озабоченность возможностью отправки российских миротворцев в Донбасс.



«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании (ДНР и ЛНР). Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совета безопасности ООН, посвященном украинской проблематике.



Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией ДНР и ЛНР «грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и минских соглашений» и призывает отказаться от этого решения.

