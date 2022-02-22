Запад осуждает, Никарагуа поддерживает. Как мир отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что считают решение России о признании независимости ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба британского премьера.
«Подчеркнув крайнюю озабоченность в связи с последним развитием событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что вторжение видится реальной вероятностью в предстоящие часы и дни. Премьер-министр решительно осудил сегодняшнее решение Кремля признать Луганск и Донецк независимыми государствами и заявил, что этот шаг сделал минские договоренности и процесс неработающим», — цитирует РИА Новости заявление 22 февраля.
Франция в ООН призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР и выразила озабоченность возможностью отправки российских миротворцев в Донбасс.
«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании (ДНР и ЛНР). Мы в координации с европейскими партнерами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», — заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совета безопасности ООН, посвященном украинской проблематике.
Швейцария в заявлении МИД в Twitter назвала признание Россией ДНР и ЛНР «грубым нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета Украины и минских соглашений» и призывает отказаться от этого решения.
Дания осуждает это решение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила в сообщении, опубликованном офисом в Twitter, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает суверенитет Украины и не останется без ответа.
«Правительство Испании осуждает одностороннее признание Россией сепаратистских территорий востока Украины. Это нарушение минских соглашений и международного права. Мы ответим скоординировано вместе с нашими партнерами», — написал в Twitter премьер Испании Педро Санчес.
Премьер Португалии Антониу Кошта также высказал осуждение. «Признание Россией двух сепаратистских регионов Украины явно нарушает минские соглашения и ставит под угрозу территориальную целостность Украины. Мы решительно осуждаем это действие и выражаем нашу полную солидарность с Украиной», — написал Кошта в Twitter.
Глава МИД Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции 22 февраля заявил, что Токио рассматривает признание Россией республик Донбасса как нарушение суверенитета Украины и международного права, «это неприемлемо, и Япония выступает с осуждением данных действий». Токио «продолжит координацию с международным сообществом, в том числе странами НАТО, а также странами «большой семерки» по решительным ответным мерам, в том числе возможным санкциям» против России.
Китай призвал все заинтересованные стороны к продолжению диалога для мирного разрешения кризиса.
«Мы приветствуем и поощряем все попытки дипломатического урегулирования и призываем все заинтересованные стороны к продолжению диалога и консультаций, поиску разумных решений, которые учитывали бы обеспокоенности друг друга на основе равенства и взаимного уважения», — заявил постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН.
А вот президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал признание Россией ДНР и ЛНР и назвал его шагом к безопасности в регионе.
«Этот шаг <...> создаст условия для взаимопонимания. То, чего просит Россия — это безопасность.<...> Слава богу, никакого вторжения не происходит, потому что говорили, что Россия собирается вторгнуться на Украину. Ситуация могла бы быть гораздо более тяжелой», — заявил Ортега в ходе выступления в Манагуа (цитаты по РИА Новости).