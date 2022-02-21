14 разгневанных мужчин и одна женщина. Как в Совбезе обосновали признание ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин в течение полутора часов вызывал к микрофону членов Совета безопасности и просил их высказываться о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Получилось по-разному: например, глава СВР Сергей Нарышкин, кажется, поторопился призвать их в состав России, а спикер Госдумы Валентина Матвиенко между делом признала, что Россия поставляет бензин для тех украинских танков, которые сейчас едут к Донбассу. Избранные цитаты — ниже.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ



— Единственный конфликт, где одна из сторон отказывается разговаривать с другой, и это полностью поддерживается Западом — это конфликт на востоке Украины.



Геноцид — он связан и с историей создания Косово, в качестве независимого объединения без какого-либо референдума. И то, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский бандеровский режим в Киеве — это тоже проявление геноцида. И в том, и в другом случае проявляется атака, если хотите, на славян, на православных и в случае с Украиной — на все русское... Я не вижу другого пути. Что касается предложения дать Западу 2–3 дня на то, чтобы он одумался — это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно.



Дмитрий Козак, замглавы администрации президента России



— Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен, на любых условиях. Делается все абсолютно, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность... Ни по Минску, ни без Минска не хотят возвращать Донбасс в состав Украины.



Они попадали часто в глупое, комичное положение, лгут очевидно... Написано одно, написано черное — они говорят, нет, это же белое написано. Минские соглашения.. Я уже говорил неоднократно — может, там молоком что-то написано, давайте утюгом прогреем.



Сергей Шойгу, министр обороны РФ



— Хотел бы обратить внимание на заявление господина Зеленского о том, что они хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы. Это крайне опасно.



За долгое время советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей... Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо большие, чем возможности Ирана и Северной Кореи.



Я считаю, нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю — да, да, надо признавать.



Александр Бортников, директор ФСБ



— Мы видим, как деградирует обстановка на территории Донецкой и Луганской народных республик. Там увеличилось количество обстрелов, прежде всего.



Уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят РФ защитить их в надежде работать, воспитывать детей, жить в мире. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их. Убежден, что принятие решения о признании этих республик как раз и будет способствовать этому. Мы реализуем эту надежду. Однозначно.



Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ



— Нынешнему режиму на Украине, а именно действующему президенту, такого рода исполнение [Минских соглашений] не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента. А он этого хочет больше всего на свете.



Сейчас мы знаем, что будет происходить. Мы знаем все проблемы, все трудности. Мы знаем все те предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов, так сказать, транслируют в наш адрес. Мы понимаем, что давление будет запредельным, но мы понимаем — и каким образом этому давлению противостоять... Опыт показал, что будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуации, а мы, как мне представляется, под руководством президента этому научились, это напряжение, которое сейчас просто вибрирует вокруг нашей страны, все равно будет спадать... Россия для мирового сообщества, для наших друзей в США, в ЕС значит на порядок больше, чем Украина.



Вячеслав Володин, спикер Госдумы



— Обстановка в ДНР и ЛНР сложилась критическая, и наше решение было продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями, учитывая, что гибнут люди.



Ситуация на протяжении 8 лет не меняется, и более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства.



Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации



— Для Украины это территория, а для России, для нас — это граждане, люди. Русские, русскоязычные, украинцы — неважно. Самое страшное, что делает Запад — пытается столкнуть два славянских братских народа. Жители Донецка и Луганска оказались заложниками этого антирусского проекта.



Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и учатся в школе... И все мировое сообщество на это смотрит, прикрывая глаза. Невозможно ни о каких ценностях европейских после этого говорить... Дальше с этим мириться нельзя, нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит эту проблему, это очевидно, значит, мы должны пойти на этот шаг.



За 30 лет... что Россия сделала плохого Украине? Что Россия сделала плохого?



Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности



— Переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США — и НАТО будет так делать, и ОБСЕ, и Евросоюз и так далее.



Нам просто разговоры не нужны. Нам нужно достигать конкретные цели. Свою конкретную цель они скрывают, а непосредственно это развал Российской Федерации... Что касается конфликта на Украине и того, что там происходит, к убеждению всех и все это знают — это не народ Украины организовал. Народ Украины против этого, их запугивают, заставляют идти по этому пути. Заставляют США.



Было бы целесообразно откликнуться на предложение американской стороны, предложение Байдена о том, чтобы вы провели с ним переговоры, во время которых можно было бы сказать: вы все делали против народа ЛНР, ДНР, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок, можно обозначить 2–3 дня, прекратить эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог, пусть тогда народ развивается, пусть договариваются... Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся, поэтому единственное решение — это признание.



Михаил Мишустин, председатель правительства РФ



— Мы уже много месяцев ведем подготовку к реакции, к признанию ДНР и ЛНР... Эти риски достаточно хорошо проработаны. Нам понятны вопросы, связанные с ограничением импорта высоких технологий и ряда других вопросов.



Потеря темпа для России также невозможна. Нам на сегодняшний день необходимо обострять эту ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнить национальные цели развития.



Необходимо, конечно, довести нашу позицию, катализировать ее, и в случае, если подвижек никаких не будет, признавать ДНР и ЛНР.



Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ



Молча возвращается от трибуны на свое место. Его речь не попала в окончательный телемонтаж.



Сергей Нарышкин, глава СВР



— Для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем мир, восстановление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом.



Западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения.



(После вопроса президента, предлагает ли он переговорный процесс): Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.



(После напоминания президента, что об этом речи не было): Да, я поддерживаю предложение о признании независимости.



Владимир Колокольцев, глава МВД РФ



— Нас партнеры зарубежные приглашают играть в игру, в честную игру за столом переговоров. Ну можно играть в честную игру только тогда, когда перед тобой честные нормальные партнеры. А когда перед тобой сидят партнеры с краплеными картами и делают все от них зависящее, чтобы каким-то образом обосновать лживую лицемерную позицию официального Киева, — о чем тогда можно разговаривать?



Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность, но я хотел внести поправку — признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации вооруженными силами Украины — от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами.



Игорь Щеголев, полномочный представитель президента в ЦФО



— Мы слышим заявления нацистов украинских о том, что будет с этим народом после того, как туда вернется украинская власть. Их прямо угрожают уничтожить, подвергнуть люстрациям и физическим казням.



Сегодня на границах Украины сосредоточена группировка, которая сопоставима по своей ударной мощи с той группировкой, с которой Гудериан от Брянска в августе 1945 года развернул свои войска на Донбасс. И при этом в адрес России звучат обвинения в излишней агрессивности.



Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии

