Байден подписал указ о санкциях из-за признания Россией ДНР и ЛНР, другие страны готовятся

Указ разрешает администрации США вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

«Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем», — цитирует ТАСС указ, распространённый пресс-службой Белого дома.

В тексте самого указа, а также в письме, направленном лидерам американского Конгресса, подчёркивается, что решение Москвы «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».



О санкциях говорят и в Европе. Так, о возможном их введении заявил журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. Постоянные представители стран — членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) 22 февраля приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России, сообщила пресс-служба представительства Франции, которая председательствует в настоящее время в ЕС.



Глава МИД Канады Мелани Жоли написала в Twitter: «Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, не связанные с подготовленными для ответа на любое дальнейшее военное вторжение на Украину России».



Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями Россию не запугать. «Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются», — сказал Шеремет.

