Минобороны: Российские войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом, уточнили в военном ведомстве.



Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВС РФ вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений. «По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — цитирует Конашенкова в среду, 15 февраля, РИА Новости.

