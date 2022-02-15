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Минобороны: Российские войска начинают возвращаться в места постоянной дислокации

Российские войска по мере окончания мероприятий боевой подготовки, как и всегда, вернутся в пункты постоянной дисклокации. Об этом 15 февраля заявили в Минобороны РФ.

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Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на поезда и машины и сегодня начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения вернутся своим ходом, уточнили в военном ведомстве.

Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ВС РФ вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений. «По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — цитирует Конашенкова в среду, 15 февраля, РИА Новости.

Напомним, что Россия отрицает все слухи о своем предполагаемом «вторжении» на Украину. В понедельник российский МИД призвал граждан следить за сообщениями в связи с ситуацией в соседней стране и подтвердил возможность провокаций «со стороны автономных акторов».

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ЕС ввести превентивные санкции в отношении России.

Вновь избранный президент ФРГ Штайнмайер заявил, что ответственность за угрозу войны в Восточной Европе несёт Россия.

В тот же день в США заявили, что не намерены вводить упреждающие санкции против Москвы.

На этом фоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что Киев может отказаться от планов по вступлению страны в североатлантический альянс, чтобы избежать войны.

По данным президента США, операция может начаться уже 16 февраля. «Врали, врут и будут врать», — парировали в МИД РФ новости про дату начала «военной операции».

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Комментарии (54)

266376699
Потроллили пиндосов, укров, гейропейцев, и хватит.
smith1
покатались на паруу бюджетов областных городов.
вовка стратег чертов
SU LUX INN
ура, Произошел жим-жим! слабо нападать на сильнейшую Европейську армию! теперь придется заплатить некие Репарации, дары и подношения!
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