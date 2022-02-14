«Провокации не исключены». Российский МИД предупредил о ситуации на Украине

Министерство иностранных дел России призвало россиян следить за сообщениями в связи с ситуацией на Украине.



«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас модно называть, на Украине», — цитирует заявление директора департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрия Горлача 14 февраля РИА Новости.



По его словам, вокруг Украины сейчас много спекуляций со стороны западных стран. Дипломат отметил, что тема остается «чувствительной».



Горлача также спросили, не собирается ли РФ эвакуировать россиян. «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?» — ответил на это представитель МИДа.

