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«Провокации не исключены». Российский МИД предупредил о ситуации на Украине

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Министерство иностранных дел России призвало россиян следить за сообщениями в связи с ситуацией на Украине.

«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас модно называть, на Украине», — цитирует заявление директора департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрия Горлача 14 февраля РИА Новости.

По его словам, вокруг Украины сейчас много спекуляций со стороны западных стран. Дипломат отметил, что тема остается «чувствительной».

Горлача также спросили, не собирается ли РФ эвакуировать россиян. «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?» — ответил на это представитель МИДа.

Он призвал следить за официальными сообщениями внешнеполитического ведомства.

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Комментарии (12)

Dimitry Antonov
«Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?»
Не представляю, но знаю, что не стоит производить массовую выдачу российских паспортов за рубежом, практически любому желающему. И знаю, что на обладателей этих паспортов, в общем-то, всем наплевать.
shushu
любой человек, в некотором роде "автономный актор"
AlBerkut
А сколько украинских граждан в РФ? И сколько из них акторов, в том числе и потенциальных, той или иной степени автономности?
Ну а с гражданками вiльной та нэзалэжной понятно всё, спрос на содержимое кружевных труселей стабильный, удовлетворяют😂😂😂
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