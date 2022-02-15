Прокуроры Петербурга внесли почти 50 представлений ответственным за травмы горожан из-за сосулек и гололедицы

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ 15 февраля, после вмешательства представителей прокурорского надзора опасные места освободили от снега и наледи.



Кроме того, специалисты выявили нарушения трудовых прав работников, которые содержат придомовые и внутриквартальные территории, а также следят за состоянием дорог. В Петербурге в некоторых организациях не проводили инструктаж, не обеспечивали СИЗами и нарушали режим труда и отдыха сотрудников. Все несоответствия устранили.



В начале февраля стало известно, что после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, которые касаются хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. Около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Были задержаны шесть человек, среди которых Алексей Веселовзоров — экс-чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Анна Орехова возглавляет фирму «Артан». В выходные фигурантам вынесли меры пресечения.

