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Прокуроры Петербурга внесли почти 50 представлений ответственным за травмы горожан из-за сосулек и гололедицы

Районные прокуратуры Петербурга за зиму внесли 45 представлений руководителям дорожных предприятий и организаций, которые управляют многоквартирными домами. Причиной стали травмы, полученные гражданами из-за неочищенных крыш домов и скользких дорожек.

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Как сообщили в Генпрокуратуре РФ 15 февраля, после вмешательства представителей прокурорского надзора опасные места освободили от снега и наледи.

Кроме того, специалисты выявили нарушения трудовых прав работников, которые содержат придомовые и внутриквартальные территории, а также следят за состоянием дорог. В Петербурге в некоторых организациях не проводили инструктаж, не обеспечивали СИЗами и нарушали режим труда и отдыха сотрудников. Все несоответствия устранили.

В начале февраля стало известно, что после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, которые касаются хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. Около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Были задержаны шесть человек, среди которых Алексей Веселовзоров — экс-чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Анна Орехова возглавляет фирму «Артан». В выходные фигурантам вынесли меры пресечения.

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Комментарии (1)

М.Венедиктов
Если не секрет, сколько районные прокуратуры вынесли представлений в связи с незаконными отстранениями рабочих из-за прививок и сколько горе-начальников наказано за принуждение к вакцинации? «Обыск по 60 адресам» это успех карательной политики или провал управленческой?
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