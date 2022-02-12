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Суд не стал брать под стражу фигуранта дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 12 февраля, рассмотрев ходатайство следствия, избрал меру пресечения директору компании «Логиком» Ивану Макарчуку — фигуранту дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском острове.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, следствие предлагало заключить Макарчука (и других подозреваемых) под стражу. Суд отказал и избрал домашний арест до 8 апреля 2022 года.

Макарчук подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Были задержаны шесть человек, среди которых Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Анна Орехова возглавляет компанию «Артан».

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Комментарии (5)

X-кот
Штоб успел "добежать до канадской границы" и надежно припрятать "нищенскую зряплату", а то потом нечем будет отмазываться
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Анекдот " Вас за что посадили? - за взятку, а почему сразу выпустили? - я же говорю - за взятку"
Гангрена
и все регулярно заносили в Смольный...не тех сажаете, верхнее далёко не всех..
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