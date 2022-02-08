Комитет против пыток*: Зарема Мусаева была без сознания во время суда по ее аресту

Адвокаты смогли посетить арестованную в Чечне супругу судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По словам защитницы Натальи Добронравовой, женщина чувствует сильную слабость, ей тяжело ходить, но в СИЗО ей оказывают медицинскую помощь, она «благодарна сотрудникам за человечное отношение».

«Адвокат отметила, что Зарема настоящий борец, в её голосе звучат нотки бодрости. Она категорически отказывается от вменяемых ей правонарушений и верит, что её вытащат. Зарема рассказала, что в суде по административному делу, когда судья попросил её представиться, она назвала свое имя и фамилию и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике. Судебный процесс проходил, когда женщина была без сознания», — сообщает 8 февраля «Комитет против пыток»* (признан иноагентом).

Ранее суд в Грозном на два месяца арестовал Мусаеву. Ей вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что женщина 21 января в помещении отдела полиции ругалась перед дежурной частью, а через несколько минут расцарапала скулу участковому.



Глава СПЧ Валерий Фадеев просил СК передать дело Мусаевой на федеральный уровень, чтобы «снизить градус напряженности».



*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

