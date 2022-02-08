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Комитет против пыток*: Зарема Мусаева была без сознания во время суда по ее аресту

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Адвокаты смогли посетить арестованную в Чечне супругу судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. По словам защитницы Натальи Добронравовой, женщина чувствует сильную слабость, ей тяжело ходить, но в СИЗО ей оказывают медицинскую помощь, она «благодарна сотрудникам за человечное отношение».

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«Адвокат отметила, что Зарема настоящий борец, в её голосе звучат нотки бодрости. Она категорически отказывается от вменяемых ей правонарушений и верит, что её вытащат. Зарема рассказала, что в суде по административному делу, когда судья попросил её представиться, она назвала свое имя и фамилию и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике. Судебный процесс проходил, когда женщина была без сознания», — сообщает 8 февраля «Комитет против пыток»* (признан иноагентом).

Ранее суд в Грозном на два месяца арестовал Мусаеву. Ей вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что женщина 21 января в помещении отдела полиции ругалась перед дежурной частью, а через несколько минут расцарапала скулу участковому.

Глава СПЧ Валерий Фадеев просил СК передать дело Мусаевой на федеральный уровень, чтобы «снизить градус напряженности».

*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей.

Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (8)

Комментатор широкого профиля
А почему мы должны слепо верить СМИ - иноагенту? Довольно таки странно, что эта, скорее всего, лживая информация свободно перепубликовывается и распространяется другими СМИ. Не пора ли менять законы, так чтобы они запрещали публикации, когда источник их иноагент?
ДуремарСПб.
Неужели так велик страх бункерного перед акадэмиком?Мы чего то не знаем?
Zet
В 897 г. мёртвый римский папы Формоз на суде показания давал!
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