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В Грозном арестовали жену судьи Янгулбаева на два месяца

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Суд в Грозном принял решение заключить под стражу Зарему Мусаеву на два месяца.

«В отношении нее [Заремы Мусаевой] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля», — рассказали 2 февраля «Интерфаксу» в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного.

Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева арестовали на основании части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Сегодня, 2 февраля, в Грозном проходит митинг против семьи судьи Янгулбаева.

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей.

Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (13)

mikkola2008
А голову будут в прямом эфире отрезать? А то тут один ишак из госдумы сказал сегодня об этом.
140388025
Хлипкие и обидчивые стали горцы, обмельчали...если старая женщина может причинить насилие гордому и сильному представителю власти Кадырова.
PROM
мерзко и противно, академики и герои россии
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