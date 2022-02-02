В Грозном арестовали жену судьи Янгулбаева на два месяца

Суд в Грозном принял решение заключить под стражу Зарему Мусаеву на два месяца.



«В отношении нее [Заремы Мусаевой] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля», — рассказали 2 февраля «Интерфаксу» в пресс-службе Старопромысловского районного суда Грозного.



Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева арестовали на основании части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).



Сегодня, 2 февраля, в Грозном проходит митинг против семьи судьи Янгулбаева.

