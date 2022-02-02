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«Задевают честь чеченского народа». В Грозном собрался митинг против семьи судьи Янгулбаева

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В Грозном проходит несанкционированный митинг против членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, участники акции требуют привлечь Янгулбаевых к ответственности за «оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму». Отмечается, что на митинг приехали и официальные лица Чечни. По оценкам СМИ, всего на центральной площади собралось около 400 тысяч человек, все они мужчины. На опубликованных фото и видео можно заметить, что в медицинских масках стоят лишь единицы.

«Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность», — рассказал изданию местный житель.

Как пишет Telegram-канал Baza, митингующие бьют палками и жгут плакаты с фотографиями членов семьи Янгулбаевых, которых власти республики считают причастными к оппозиционному и признанному экстремистским Telegram-каналу «Адат»*.

«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», — сообщает ЧГТРК «Грозный».

По его информации, протестующие также требуют прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь»** (признан иноагентом) и Комитета против пыток*** (признан иноагентом).

ЧГТРК «Грозный» / Telegram

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «любой чеченец оскорблен тем, что янгулбаевское отродье посягнуло на святое». Он также добавил, что «наказание последует непременно». «Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом», — сказал Кадыров.

«Фонтанка» писала, что в Госдуме готовы «воздействовать» на депутата от Чечни Делимханова после возможных угроз семье судьи Янгулбаева. В Кремле вмешиваться в конфликт не хотят.

*Telegram-канал признан экстремистским по решению суда.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

***14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

Несколько лет назад, и это признал Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям Telegram-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

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Комментарии (66)

Капитан Очевидность2
Интересно, самим чеченцам, рядовым участникам этого "действа":
1. Понятно о чём там вообще идёт речь?
2. Стыдно принимать в этом участие?
Или там у них совсем всё плохо?
А перепадающие в тоже время крохи после распила дотаций федерального бюджета позволяют смотреть на всё более снисходительно?
Ingria
n-минутка ненависти
07A
Сегодня день воя у стены плача! А, черт, вспомнил-7-11 классы на удаленке! Лехина армада вся здесь! Ну часа через два успокоятся, родители придут с работы, надают подзатыльников за домашнее задание, потом "мама дай денег на мороженку, я С Даней погуляю"! Ну а вечером онлайн игрушка, не до революций уже!
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