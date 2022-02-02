«Задевают честь чеченского народа». В Грозном собрался митинг против семьи судьи Янгулбаева

В Грозном проходит несанкционированный митинг против членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, участники акции требуют привлечь Янгулбаевых к ответственности за «оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму». Отмечается, что на митинг приехали и официальные лица Чечни. По оценкам СМИ, всего на центральной площади собралось около 400 тысяч человек, все они мужчины. На опубликованных фото и видео можно заметить, что в медицинских масках стоят лишь единицы.



«Слова Янгулбаевых глубоко задевают честь чеченского народа, нашу религию. Я не знаю, как их назвать, но я хочу, чтобы они остановили свою провокационную деятельность», — рассказал изданию местный житель.



В Грозном проходит несанкционированный митинг за привлечение Янгулбаевых к ответственностиhttps://t.co/sBBAlYWZSP pic.twitter.com/rE53mAg7sn — РИА Новости (@rianru) February 2, 2022

Как пишет Telegram-канал Baza, митингующие бьют палками и жгут плакаты с фотографиями членов семьи Янгулбаевых, которых власти республики считают причастными к оппозиционному и признанному экстремистским Telegram-каналу «Адат»*.

Митингующие в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых



На митинге присутствовали высокопоставленные чиновники, в частности, Председатель Правительства республики, министр по нацполитике, религиозные деятели.



Фото: «Грозный-информ» pic.twitter.com/kdSBvwuhvu — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 2, 2022

«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», — сообщает ЧГТРК «Грозный».

По его информации, протестующие также требуют прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь»** (признан иноагентом) и Комитета против пыток*** (признан иноагентом).



ЧГТРК «Грозный» / Telegram

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «любой чеченец оскорблен тем, что янгулбаевское отродье посягнуло на святое». Он также добавил, что «наказание последует непременно». «Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом», — сказал Кадыров.

