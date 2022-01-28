Чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева. Она на записи молчит

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей. Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.