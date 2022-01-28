Чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева. Она на записи молчит

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Instagram 28 января опубликовал видео с арестованной женой федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой.
На записи он рассказывает, что посетил спецприемник МВД, чтобы «убедиться лично, что для поддержания её здоровья созданы все необходимые условия». Солтаев общается с фельдшером и сотрудником спецприемника, которые заверяют, что Мусаева обеспечена всеми лекарствами и особым питанием (у нее диабет). «В камере тепло», — уточняет омбудсмен и показывает кадры с самой арестованной. Правда, звука на этих кадрах нет — о чем они разговаривают, можно понять только из слов самого Солтаева.