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Чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева. Она на записи молчит

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Instagram 28 января опубликовал видео с арестованной женой федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремой Мусаевой.

На записи он рассказывает, что посетил спецприемник МВД, чтобы «убедиться лично, что для поддержания её здоровья созданы все необходимые условия». Солтаев общается с фельдшером и сотрудником спецприемника, которые заверяют, что Мусаева обеспечена всеми лекарствами и особым питанием (у нее диабет). «В камере тепло», — уточняет омбудсмен и показывает кадры с самой арестованной. Правда, звука на этих кадрах нет — о чем они разговаривают, можно понять только из слов самого Солтаева.

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей. Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям телеграм-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

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Комментарии (5)

Урус-Баши
Реставрация феодализма илёт опережающими темпами. Это нарушение. Вассал не должен бежать впереди своего господина.
Карабас Барабас
Чем то напоминает волка показывающего овец в своём загоне. Смотрите мол какие они упитанные, холёные им здесь очень хорошо, пока....
VKuser49193372
Мужчины не приползут, у них женщина за человека не считается
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