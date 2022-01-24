«Где в законе РФ написано, что это законно?» Чеченские силовики вели жену экс-судьи босиком по снегу, когда увозили в Грозный

В сообщении сказано, что видео получено с камер наблюдения у подъезда, где жила семья бывшего судьи Сайди Янгулбаева. На кадрах видно, как двое мужчин, поддерживая с двух сторон, ведут к машине, как утверждается, Зарему Мусаеву. Женщина не обута — идет по снегу в капроновых колготках.

«Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) показал, как полиция ведет жену экс-судьи Янгулбаева по снегу босиком перед отправкой в Грозный. Видео опубликовано 24 января в Telegram-канале организации.

Это видео мы получили с камер внешнего наблюдения у подъезда, где жили Сайди Янгулбаев с семьей. Зарему ведут босиком по снегу сотрудники полиции. Женщина не обута, в капроновых колготках. #гдеЗарема pic.twitter.com/AqxP8lY0eR

«Хотелось бы уточнить у министра [информации и печати Чечни Ахмеда] Дудаева, где в законе Российской Федерации написано, что ЭТО законно», — пишет комитет.



В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Мусаеву. Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ее обвиняют в оскорблении представителя правоохранительных органов и нападении на него. Как накануне рассказал чиновник, женщина находится в спецприемнике регионального управления МВД России.



Ранее «Фонтанка» писала, что сам экс-судья вместе с дочерью покинул Россию после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей». Подробнее о спецоперации в отношении семьи экс-судьи и ее возможных причинах читайте здесь.



* 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

