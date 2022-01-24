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«Где в законе РФ написано, что это законно?» Чеченские силовики вели жену экс-судьи босиком по снегу, когда увозили в Грозный

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«Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) показал, как полиция ведет жену экс-судьи Янгулбаева по снегу босиком перед отправкой в Грозный. Видео опубликовано 24 января в Telegram-канале организации.

В сообщении сказано, что видео получено с камер наблюдения у подъезда, где жила семья бывшего судьи Сайди Янгулбаева. На кадрах видно, как двое мужчин, поддерживая с двух сторон, ведут к машине, как утверждается, Зарему Мусаеву. Женщина не обута — идет по снегу в капроновых колготках.

«Хотелось бы уточнить у министра [информации и печати Чечни Ахмеда] Дудаева, где в законе Российской Федерации написано, что ЭТО законно», — пишет комитет.

В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Мусаеву. Как сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ее обвиняют в оскорблении представителя правоохранительных органов и нападении на него. Как накануне рассказал чиновник, женщина находится в спецприемнике регионального управления МВД России.

Ранее «Фонтанка» писала, что сам экс-судья вместе с дочерью покинул Россию после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей». Подробнее о спецоперации в отношении семьи экс-судьи и ее возможных причинах читайте здесь.

* 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.

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Комментарии (18)

Игoрь
Одни требования закона не выполняют совсем, другие перестраховываются и перевыполняют требования закона, обвешивая материал плашками о недоиноагентах со всех сторон.
Обнуление на удаленке
А при чём тут закон РФ вообще, а? У нохчи свои адаты.
Джеко
Это все поддерживается обнуленышем и его шайкой.
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