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Чеченский министр рассказал, где находится жена экс-судьи Янгулбаева и в чем ее обвиняют

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Жена судьи Верховного суда Чеченской Республики в отставке Сайди Янгулбаева — Зарема Мусаева находится в спецприемнике регионального управления МВД России. Ее обвиняют в оскорблении представителя правоохранительных органов и нападении на него. Об этом вечером 23 января сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприемнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее, за оскорбление представителя власти — сотрудника правоохранительных органов. Она после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. Вследствие чего за административное нарушение находится в спецприемнике», — цитирует Дудаева РИА Новости.

По словам чеченского министра, мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена после результатов судебно-медицинской экспертизы. «Здесь даю неофициальную информацию, от себя говорю, насколько я понимаю ситуацию, судебно-медицинская экспертиза должна установить, какой вред нанесен сотруднику правоохранительных органов, и исходя из этого, наверное, будет избрана мера уголовного наказания», — пояснил Дудаев.

Он также опроверг информацию ряда СМИ о задержании родственников Янгулбаевых. «Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнул представитель властей Чечни.

Ранее «Фонтанка» писала, что сам судья Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву.

Подробнее о спецоперации в отношении семьи экс-судьи и ее возможных причинах читайте здесь.

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Комментарии (38)

Mazzzz
А разве он , что то новое , придумал ? Если позволено в Москве , почему нельзя ему ? Пыхнет вся эта конструкция и скорее всего , все вместе и полыхнёт .
Свободу Лёхе!
С точки зрения Медитации Реальной, для меня, это животное - Враг! Могу ли я как-то по-другому Медитировать..?) - Господи, Ты Сам Знаешь, - могу ли я..
vfhbr
Рамзан Кадыров резко высказался о правозащитнике Игоре Каляпине и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение», – заявил глава Чеченской Республики. Он призвал правоохранительные органы задержать «этих пособников террористов».
Заявление Кадырова опубликовано на сайте радио "Эхо Москвы" о тех, кто поднимает тему жены судьи
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