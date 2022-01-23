Федеральный судья Янгулбаев из Чечни покинул Россию после угроз Кадырова

Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев выехал из России после угроз Рамзана Кадырова и вторжения чеченских силовиков в квартиру.



«Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинул Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни», — сообщает 23 января Telegram-канал «Комитет против пыток»*.



В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву.



Рамзан Кадыров накануне заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

