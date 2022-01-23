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Федеральный судья Янгулбаев из Чечни покинул Россию после угроз Кадырова

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Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев выехал из России после угроз Рамзана Кадырова и вторжения чеченских силовиков в квартиру.

«Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинул Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни», — сообщает 23 января Telegram-канал «Комитет против пыток»*.

В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву.

Рамзан Кадыров накануне заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

Глава Чечни оскорбился оппозиционным Telegram-каналом «Адат»**, получившим статус экстремистского по постановлению чеченского суда. Сын судьи Ибрагим Янгулбаев якобы был администратором ресурса.

В декабре 2021 года второй сын судьи Абубакар публично заявил о похищении 40 человек в Чечне.

Члены семьи Янгулбаевых не значатся подозреваемыми и обвиняемыми. Они имеют статус свидетелей по делам об оправдании терроризма и мошенничестве.

Telegram-канал «Комитет против пыток»* создан одноименной организацией, внесенной в 2016 году в реестр иностранных агентов.

Сайди Янгулбаев несколько лет назад уволился из Верховного суда. Статус судьи сохраняется пожизненно.

* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

** Telegram-канал признан экстремистским решением суда

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Комментарии (11)

Иван 2пырьев
Бастрыкин уже достает свою лупу?
ssr
Вот как оно-готов был)
Nurofen
Развели царей, князей- но история одна для всех и она не впользу этих нелюдей
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