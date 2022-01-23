Федеральный судья Янгулбаев из Чечни покинул Россию после угроз Кадырова

Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев выехал из России после угроз Рамзана Кадырова и вторжения чеченских силовиков в квартиру.
«Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинул Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни», — сообщает 23 января Telegram-канал «Комитет против пыток»*.
В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву.
Рамзан Кадыров накануне заявил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».
Глава Чечни оскорбился оппозиционным Telegram-каналом «Адат»**, получившим статус экстремистского по постановлению чеченского суда. Сын судьи Ибрагим Янгулбаев якобы был администратором ресурса.
В декабре 2021 года второй сын судьи Абубакар публично заявил о похищении 40 человек в Чечне.
Члены семьи Янгулбаевых не значатся подозреваемыми и обвиняемыми. Они имеют статус свидетелей по делам об оправдании терроризма и мошенничестве.
Telegram-канал «Комитет против пыток»* создан одноименной организацией, внесенной в 2016 году в реестр иностранных агентов.
Сайди Янгулбаев несколько лет назад уволился из Верховного суда. Статус судьи сохраняется пожизненно.
* Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов
** Telegram-канал признан экстремистским решением суда