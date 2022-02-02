FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы». В Кремле прокомментировали обещания «кровной мести» от депутата Делимханова

Кремль прокомментировал громкие высказывания депутата Государственной думы от Чеченской республики Адама Делимханова, который пообещал расправу членам семьи бывшего судьи Янгулбаева.

20
Печать
ПоделитьсяПоделиться

«Ну послушайте, давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки представителем этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», — цитирует «Медиазона»* (СМИ включено в реестр Минюста РФ как медиа, осуществляющее функции иностранного агента. — Прим. ред.) фрагмент общения пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова с журналистами 2 февраля.

Фото: kremlin.ru
ПоделитьсяПоделиться

Ранее в среду на высказывания Делимханова отреагировали в думской комиссии по этике, заявив, что «если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата», то «безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу».

Кроме того, Песков сообщил, что 2 февраля Владимиру Путину доложат об обращении редакции «Эха Москвы». Сотрудники радиостанции просят президента РФ как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию с угрозами руководства Чечни в адрес журналистов.

После того, как правозащитники и СМИ сообщили в январе о задержании в Нижнем Новгороде чеченскими силовиками жены судьи Янгулбаева, Рамзан Кадыров назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и автора «Новой газеты» Елену Милашину «пособниками террористов». Эти цитаты сейчас изучают в Следственном комитете по заявлению «Новой» на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

*СМИ включено в реестр Минюста РФ как медиа, осуществляющее функции иностранного агента.

Фото: kremlin.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

Ingria
так это не этика, а УК
александрниколаич
если раньше так называемые "фрики от власти" ,типа милонова, жирика, были смешными и безобидными. Теперь же эти фрики показали свое бандитское мурло во всей красе.
teodor
не хотели бы они)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний