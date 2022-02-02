«Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы». В Кремле прокомментировали обещания «кровной мести» от депутата Делимханова

«Ну послушайте, давать оценку действиям депутатов — это не наша функция. Это функция Государственной думы и комитета, который занимается этикой. Если я не ошибаюсь, определенные оценки представителем этого комитета были даны. Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы», — цитирует «Медиазона»* (СМИ включено в реестр Минюста РФ как медиа, осуществляющее функции иностранного агента. — Прим. ред.) фрагмент общения пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова с журналистами 2 февраля.

Ранее в среду на высказывания Делимханова отреагировали в думской комиссии по этике, заявив, что «если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата», то «безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу».

Кроме того, Песков сообщил, что 2 февраля Владимиру Путину доложат об обращении редакции «Эха Москвы». Сотрудники радиостанции просят президента РФ как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию с угрозами руководства Чечни в адрес журналистов.



После того, как правозащитники и СМИ сообщили в январе о задержании в Нижнем Новгороде чеченскими силовиками жены судьи Янгулбаева, Рамзан Кадыров назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и автора «Новой газеты» Елену Милашину «пособниками террористов». Эти цитаты сейчас изучают в Следственном комитете по заявлению «Новой» на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.



*СМИ включено в реестр Минюста РФ как медиа, осуществляющее функции иностранного агента.