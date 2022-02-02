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В Госдуме готовы «воздействовать» на депутата от Чечни Делимханова после возможных угроз семье судьи

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Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики готова рассмотреть высказывания депутата от Чечни Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля заявил член комиссии, депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов.

«Что касается комиссии по этике: в случае если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу», — цитирует РИА Новости коллегу Адама Делимханова по работе на Охотном Ряду.

«Если мы будем всем угрожать, то, мне кажется, это будет негативно сказываться на обществе, на репутации Госдумы, — продолжает депутат от Смоленской области Леонов. — И закон РФ мы как депутаты, неважно от какой территории, должны соблюдать. Насколько мне известно, по закону такие прямые угрозы наказываются. И это даже вопрос не депутатской этики, а правоохранительных органов».

Фото: скриншот YouTube / ЧГТРК «Грозный»
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Ранее ряд СМИ опубликовал запись видеообращения Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева.

«У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — цитирует «Новая газета» перевод высказывания Делимханова, уточняя, что угрозы были даны и тем, кто переведёт обращение на русский.

Нужен точный перевод заявления Делимханова о семье экс-судьи Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил в среду РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

В конце января глава СПЧ попросил генпрокурора проверить данные о недопуске адвоката к арестованной жене судьи Янгулбаева.

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

Фото: скриншот YouTube / ЧГТРК «Грозный»

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник её вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали.

Несколько лет назад, и это признал Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям Telegram-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

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Комментарии (11)

AndrewBarsik
В 90-ые такого себе никто не мог позволить. Потому что была власть и верховенство Закона. Нынешние пособники бандформирований, увлечённые охотой на "метателей пластиковых стаканов", категорически не хотят видеть настоящих преступников.
ShkVAl
А вот если переводчика не найдётся…
Все не удивятся, или только я?
NAFTALIN 2000-2036
"нужен точный перевод" - а перевода нет... всё, расходимся. чтобы блогера захватить могут самолет угнать под угрозой теракта, а тут речь перевести не могут
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