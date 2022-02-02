В Госдуме готовы «воздействовать» на депутата от Чечни Делимханова после возможных угроз семье судьи

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики готова рассмотреть высказывания депутата от Чечни Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля заявил член комиссии, депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов.
«Что касается комиссии по этике: в случае если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу», — цитирует РИА Новости коллегу Адама Делимханова по работе на Охотном Ряду.
«Если мы будем всем угрожать, то, мне кажется, это будет негативно сказываться на обществе, на репутации Госдумы, — продолжает депутат от Смоленской области Леонов. — И закон РФ мы как депутаты, неважно от какой территории, должны соблюдать. Насколько мне известно, по закону такие прямые угрозы наказываются. И это даже вопрос не депутатской этики, а правоохранительных органов».
Ранее ряд СМИ опубликовал запись видеообращения Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева.
«У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — цитирует «Новая газета» перевод высказывания Делимханова, уточняя, что угрозы были даны и тем, кто переведёт обращение на русский.
Нужен точный перевод заявления Делимханова о семье экс-судьи Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил в среду РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
В конце января глава СПЧ попросил генпрокурора проверить данные о недопуске адвоката к арестованной жене судьи Янгулбаева.
Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».
После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.
«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.