В Госдуме готовы «воздействовать» на депутата от Чечни Делимханова после возможных угроз семье судьи

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики готова рассмотреть высказывания депутата от Чечни Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом 2 февраля заявил член комиссии, депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов.

«Что касается комиссии по этике: в случае если каким-либо заинтересованным лицом будет инициирован вопрос о рассмотрении высказывания депутата, то, безусловно, будет обсуждение, в ходе которого будут предприняты решения или меры воздействия на коллегу», — цитирует РИА Новости коллегу Адама Делимханова по работе на Охотном Ряду.



«Если мы будем всем угрожать, то, мне кажется, это будет негативно сказываться на обществе, на репутации Госдумы, — продолжает депутат от Смоленской области Леонов. — И закон РФ мы как депутаты, неважно от какой территории, должны соблюдать. Насколько мне известно, по закону такие прямые угрозы наказываются. И это даже вопрос не депутатской этики, а правоохранительных органов».



Фото: скриншот YouTube / ЧГТРК «Грозный» Поделиться Поделиться







Ранее ряд СМИ опубликовал запись видеообращения Адама Делимханова на чеченском языке, где он якобы угрожает расправой членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. «У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — цитирует «Новая газета» перевод высказывания Делимханова, уточняя, что угрозы были даны и тем, кто переведёт обращение на русский.

Нужен точный перевод заявления Делимханова о семье экс-судьи Янгулбаева, если он правильный, то это вопиющий случай, который не может остаться безнаказанным, заявил в среду РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.



«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

