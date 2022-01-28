Глава СПЧ попросил генпрокурора проверить данные о недопуске адвоката к арестованной жене судьи Янгулбаева

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить информацию о том, что к арестованной жене экс-судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой не пустили адвоката. Об этом 28 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СПЧ.



В Совете отметили, что у члена СПЧ Игоря Каляпина есть информация о недопуске адвоката к Мусаевой.



Ранее «Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) сообщил в Telegram-канале, что адвокаты, направленные организацией к Мусаевой, не могут попасть к ней в спецприемник в Грозном.

