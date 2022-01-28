Глава СПЧ попросил генпрокурора проверить данные о недопуске адвоката к арестованной жене судьи Янгулбаева

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить информацию о том, что к арестованной жене экс-судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой не пустили адвоката. Об этом 28 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СПЧ.
В Совете отметили, что у члена СПЧ Игоря Каляпина есть информация о недопуске адвоката к Мусаевой.
Ранее «Комитет против пыток»* (признан иноагентом в РФ) сообщил в Telegram-канале, что адвокаты, направленные организацией к Мусаевой, не могут попасть к ней в спецприемник в Грозном.
«Их не пускают, ссылаются на карантин и «вызов начальства». Мы подали жалобу и предоставили меддоки Заремы. У женщины диабет 2-го типа с осложнениями. Это заболевание входит в перечень болезней, при которых арест недопустим. Зарема должна быть немедленно освобождена!» — говорится в сообщении.
Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник ее вели по снегу босиком.
Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Судья и его дочь были вынуждены покинуть страну.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их террористами и пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей. Несколько лет назад, это признал и сам Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям Telegram-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.
*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.