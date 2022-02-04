Адвокаты смогли увидеть Зарему Мусаеву и узнали, в чем ее обвиняет СК Чечни

Адвокаты Заремы Мусаевой, супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, смогли попасть к подзащитной в СИЗО города Грозный. Они пообщались с ней впервые с момента ее задержания в Нижнем Новгороде и последующего ареста. Об этом 4 февраля сообщает РБК со ссылкой на Комитет против пыток* (организация признана иноагентом).

По словам защитников, медпомощь Зареме Мусаевой оказывают, но чувствует она себя плохо. На момент задержания у нее были симптомы коронавируса, также женщина страдает диабетом. Дважды — при рассмотрении административки и при избрании меры пресечения — Мусаевой вызывали скорую в здание суда. Известно, что к сотрудникам СИЗО жена судьи никаких претензий не предъявляет.

Пресс-секретарь Комитета против пыток* добавила, что Мусаева не отказывалась от своих адвокатов, о чем ранее сообщала полиция Чечни. 4 февраля она лично сообщила защитникам, что от их юридической помощи «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле».



Юристы изучили материалы ходатайства об аресте Мусаевой по статье о применении насилия в отношении представителя власти. До заключения под стражу она отбывала наказание по административной статье о мелком хулиганстве. Следствие считает, что женщина 21 января в помещении отдела полиции ругалась перед дежурной частью, а через несколько минут расцарапала скулу участковому.

*14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. В настоящее время она работает под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица.