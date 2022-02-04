«Снизить градус напряженности». Глава СПЧ попросил СК передать дело жены судьи Янгулбаева на федеральный уровень

Расследование дела жены судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой могут передать из Чечни на федеральный уровень. С такой просьбой в Следственный комитет обратился глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщается 4 февраля на сайте СПЧ.
«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», – говорится в обращении.
По мнению членов СПЧ, чтобы «нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности» дело необходимо передать из производства СУ СКР по Чечне следователям ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо в центральный аппарат ведомства.
Сейчас Мусаева находится под стражей. Ее арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке — то есть и неприкосновенности. Также стало известно, что от семьи Янгулбаевых отреклись родственники в Чечне. А депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам опальной семьи.