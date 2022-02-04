FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -8
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Снизить градус напряженности». Глава СПЧ попросил СК передать дело жены судьи Янгулбаева на федеральный уровень

0
Печать

Расследование дела жены судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой могут передать из Чечни на федеральный уровень. С такой просьбой в Следственный комитет обратился глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, сообщается 4 февраля на сайте СПЧ.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», – говорится в обращении.

По мнению членов СПЧ, чтобы «нивелировать этот негативный эффект и существенно снизить градус напряженности» дело необходимо передать из производства СУ СКР по Чечне следователям ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, либо в центральный аппарат ведомства.

Сейчас Мусаева находится под стражей. Ее арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке — то есть и неприкосновенности. Также стало известно, что от семьи Янгулбаевых отреклись родственники в Чечне. А депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам опальной семьи.

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний