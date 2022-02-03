Сайди Янгулбаева лишили статуса экс-судьи и неприкосновенности

Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке — то есть и неприкосновенности. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.



«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР», — заявил председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышла треть жителей республики. Участники выкрикивали угрозы в адрес Янгулбаева, били палками и жгли портреты судьи и его родственников, а также требовали «прекратить деятельность враждебных СМИ». Наказывать за акцию никого не будут, а участников поблагодарил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.