Сайди Янгулбаева лишили статуса экс-судьи и неприкосновенности

Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке — то есть и неприкосновенности. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.
«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР», — заявил председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышла треть жителей республики. Участники выкрикивали угрозы в адрес Янгулбаева, били палками и жгли портреты судьи и его родственников, а также требовали «прекратить деятельность враждебных СМИ». Наказывать за акцию никого не будут, а участников поблагодарил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».
После задержания супруги федеральный экс-судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 2 февраля Мусаеву арестовали на два месяца.
«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.