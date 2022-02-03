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Сайди Янгулбаева лишили статуса экс-судьи и неприкосновенности

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Коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи в отставке — то есть и неприкосновенности. Об этом 3 февраля сообщает РИА Новости.

«Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР», — заявил председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Чечне на митинг против семьи Янгулбаевых вышла треть жителей республики. Участники выкрикивали угрозы в адрес Янгулбаева, били палками и жгли портреты судьи и его родственников, а также требовали «прекратить деятельность враждебных СМИ». Наказывать за акцию никого не будут, а участников поблагодарил сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный экс-судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 2 февраля Мусаеву арестовали на два месяца.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (25)

Максим Жадан
А могли бы сперва лишиит,потом приехать и вывезти в Чечню. Есть ещё куда работать басмачам.
Иван 2пырьев
«Вид с Кремля, красота!» — звучит в ролике голос Кадырова.

Готовится к переезду
Klaus_Nesanta
а ведь собираются воевать с нато... после такой очередной победоносной войны мы все пройдемся мосту им. бориса джонсона и выйдем прямиком на проспект эрдогана
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