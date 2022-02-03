В Чечне на несанкционированный митинг вышла треть жителей республики. Но наказывать никого не будут

Несанкционированный митинг против членов семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева устроили накануне, в среду, в Грозном. Участники выкрикивали угрозы в адрес Янгулбаева, били палками и жгли портреты судьи и его родственников. Участниками митинга стали 400 тысяч человек (население всей Чеченской Республики составляет 1,394 млн человек, Грозного — 324 тысячи), сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «Грозный Информ». Митингующие принесли с собой и плакаты с требованиями российским властям: прекратить деятельность «вражеских СМИ».

За несогласованную акцию в центре Грозного в разгар пандемии коронавируса наказывать никого не будут. «Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — цитирует «Ъ» сообщение Роспотребнадзора.



Более того, участников митинга поблагодарил сам глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня (в среду. — Прим. ред.) выступил с четкой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама…» — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».