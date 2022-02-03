FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

В Чечне на несанкционированный митинг вышла треть жителей республики. Но наказывать никого не будут

44
Печать

Несанкционированный митинг против членов семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева устроили накануне, в среду, в Грозном. Участники выкрикивали угрозы в адрес Янгулбаева, били палками и жгли портреты судьи и его родственников. Участниками митинга стали 400 тысяч человек (население всей Чеченской Республики составляет 1,394 млн человек, Грозного — 324 тысячи), сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «Грозный Информ». Митингующие принесли с собой и плакаты с требованиями российским властям: прекратить деятельность «вражеских СМИ».

За несогласованную акцию в центре Грозного в разгар пандемии коронавируса наказывать никого не будут. «Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», — цитирует «Ъ» сообщение Роспотребнадзора.

Более того, участников митинга поблагодарил сам глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня (в среду. — Прим. ред.) выступил с четкой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама…» — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Скандал вокруг отношений чеченских властей с семьёй Янгулбаевых разгорелся в январе, когда силовики из Чечни задержали супругу судьи в Нижнем Новгороде и увезли на Кавказ. СМИ объясняли происходящее тем, что живущий вне РФ сын судьи якобы имеет отношение к Telegram-каналу, который критикует чеченскую власть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что «эту семейку ждёт место либо в тюрьме, либо под землей». После этого Кадыров назвал «пособниками террористов» правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые рассказали о преследовании Янгулбаевых. «Новая» просит главу СК Бастрыкина возбудить в отношении Кадырова уголовное дело по экстремистской 282-й статье УК РФ. В Кремле заявили, что высказывания Кадырова — «это его право».

После задержания супруги федеральный судья Янгулбаев покинул Россию. 28 января чеченский омбудсмен показал видео с арестованной женой судьи Янгулбаева, на котором женщина молчит. 30 января неизвестные развесили плакаты о правозащитнике-«предателе» Каляпине в доме его матери.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

Несколько лет назад, и это признал Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям Telegram-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (44)

VKuser30264
Песков не может поверить в такой митинг.
Инкогнито2021
А где же гарант конституции????
Андрей_спб
Цирк
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний