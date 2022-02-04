Rockstar подтвердила работу над новой частью GTA

Rockstar работает над созданием новой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA). Об этом 4 февраля сообщается в Twitter-аккаунте компании.



«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы делали ранее. Мы рады подтвердить, что идет активная разработка следующей части серии», — сказано в посте.



Подробности не приводятся, разработчики обещают рассказать больше, когда «будут готовы».

