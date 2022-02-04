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Rockstar подтвердила работу над новой частью GTA

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Rockstar работает над созданием новой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA). Об этом 4 февраля сообщается в Twitter-аккаунте компании.

«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом наша цель всегда состоит в том, чтобы значительно выйти за рамки того, что мы делали ранее. Мы рады подтвердить, что идет активная разработка следующей части серии», — сказано в посте.

Подробности не приводятся, разработчики обещают рассказать больше, когда «будут готовы».

Также в компании объявили, что обновленные версии GTA V и GTA Online выходят на PlayStation 5 и Xbox Series X/S 15 марта.

GTA V вышла в свет еще в сентябре 2013 года. На сегодняшний день это последняя игра серии, которую разработчики постоянно обновляют. Даже спустя почти 9 лет она является одной из популярнейших игр на планете.

В ноябре 2021 года был выпущен сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Он включает в себя обновленные версии культовых игр GTA III, Vice City и San Andreas.

Напомним, GTA III вышла в 2001 году, Vice City в 2002-м, а San Andreas — в 2004-м. Игры пользуются огромной популярностью в России. Они прославились также пиратским переводом — фразы из него стали мемами: Ah Shit, Here We Go Again, «Охладите ***» или «Потрачено».

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Комментарии (4)

07A
В игрушках вы сильны!!! А в реале?
Денеб
Играйте..... Играйте......А тут целую страну прос.....рают.....
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