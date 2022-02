Rockstar подтвердила работу над новой частью GTA

Напомним, GTA III вышла в 2001 году, Vice City в 2002-м, а San Andreas — в 2004-м. Игры пользуются огромной популярностью в России. Они прославились также пиратским переводом — фразы из него стали мемами: Ah Shit, Here We Go Again, «Охладите ***» или «Потрачено».