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Here We Go Again. Rockstar переиздают классические GTA даже для мобильников

Rockstar объявила о переиздании классических игр серии GTA

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Студия Rockstar Games официально анонсировала обновленные версии культовых игр GTA III, Vice City и San Andreas. Они выйдут в сборнике под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, сообщили в компании 8 октября.

Игры издадут на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а также на устройствах на iOS и Android. Дата выхода пока не называется. Также разработчики не показали ни одного кадра из обновленных игр, но обещают, что все они получат «графическое улучшение и улучшенный игровой процесс».

Напомним, GTA III вышла в 2001 году, Vice City в 2002-м, а San Andreas — в 2004-м. Игры пользуются огромной популярностью в России. Они прославились также пиратским переводом — фразы из него стали мемами: Ah Shit, Here We Go Again, «Охладите ***» или «Потрачено».

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