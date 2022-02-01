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Песков: Путин не намерен вмешиваться в конфликт Кадырова и семьи судьи Янгулбаева

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У президента РФ Владимира Путина нет планов вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля «нет никакой необходимости» следить за этим. «Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко», — добавил Песков.

«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ [членов семьи Янгулбаева] есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Ранее МВД Чечни возбудило уголовное дело в отношении сына судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима. Ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Суд заочно его арестовал.

Как сообщали адвокаты, родственники и правозащитники, домой к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву пришли 20 января. Женщину из квартиры буквально выволокли, легкие травмы получил и сам судья. В тонированный внедорожник её вели по снегу босиком. Лекарства, а Зарема диабетик, ей взять не дали. Вместе с судьёй страну покинула его дочь. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвав Янгулбаевых террористами, пообещал «семейке» место в тюрьме или под землей.

Несколько лет назад, и это признал Кадыров, судью и его сыновей привозили в резиденцию чеченского лидера. Он и его приближенные задавали молодым людям вопросы про оппозиционный республиканским властям Telegram-канал. Как рассказывали сыновья судьи, одного из них несколько месяцев держали взаперти и применяли насилие.

«Фонтанка» рассказывала всю историю противостояния семьи Янгулбаевых и властей Чечни.

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Комментарии (22)

Klaus_Nesanta
он ни при чём... и так во всём
Malyshev73
По ходу Михаил Иванович и диплом юриста купил как и диссертацию экономиста)
264867481
Кто гарант то тута, Кадыров вестимо
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