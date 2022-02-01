Песков: Путин не намерен вмешиваться в конфликт Кадырова и семьи судьи Янгулбаева

У президента РФ Владимира Путина нет планов вмешиваться в ситуацию вокруг главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Об этом 1 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По его словам, у Кремля «нет никакой необходимости» следить за этим. «Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко», — добавил Песков.



«Кремль не имеет никакой возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ [членов семьи Янгулбаева] есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они должны обратиться в правоохранительные органы. А озвученные из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля, чтоб предпринимать какие-то действия, тем более что-то выдвигать в адрес Рамзана Кадырова. Заявления в СМИ не являются обращением в правоохранительные органы», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

