В Чечне возбудили уголовное дело против сына судьи Янгулбаева и заочно его арестовали

МВД Чечни возбудило уголовное дело в отношении сына федерального судьи Сайди Янгулбаева. Как сообщает ведомство 31 января, Ибрагиму Янгулбаеву вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).
Суд в Грозном заочно арестовал Янгулбаева, он находится в федеральном розыске.
Власти Чечни считают, что Ибрагим Янгулбаев якобы был администратором оппозиционного Telegram-канала «Адат»*, получившим статус экстремистского.
В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву. Рамзан Кадыров говорил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».
Подробнее о противостоянии семьи Янгулбаевых и властей Чечни читайте здесь.
*Telegram-канал признан экстремистским по решению суда