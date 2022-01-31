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В Чечне возбудили уголовное дело против сына судьи Янгулбаева и заочно его арестовали

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МВД Чечни возбудило уголовное дело в отношении сына федерального судьи Сайди Янгулбаева. Как сообщает ведомство 31 января, Ибрагиму Янгулбаеву вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Суд в Грозном заочно арестовал Янгулбаева, он находится в федеральном розыске.

Власти Чечни считают, что Ибрагим Янгулбаев якобы был администратором оппозиционного Telegram-канала «Адат»*, получившим статус экстремистского.

В четверг, 20 января, сотрудники полиции ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Чечню жену судьи — Зарему Янгулбаеву. Рамзан Кадыров говорил, что «семейку Янгулбаевых ждет тюрьма или место под землей».

Подробнее о противостоянии семьи Янгулбаевых и властей Чечни читайте здесь.

*Telegram-канал признан экстремистским по решению суда

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Комментарии (1)

Анна Эстедт
Интересно посмотреть, когда придёт расправа за препятствие талантливому гос. управлению (через кумовство).
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