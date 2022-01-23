«Если это легкая форма, то всё равно кошмар». С какими симптомами болеют в пятую волну привитые и непривитые

Люди начали болеть целыми офисами. Коллега заражает коллегу, и вскоре весь отдел — на больничном Фото: Александра Савельева / 76.RU Поделиться Поделиться







Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом — пятая волна в разгаре, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер». По разным оценкам, от 70 до 90% заболевших в столице заразились именно «омикроном». По мнению вирусолога Александра Лукашева, большинство россиян переболеет «омикрон»-штаммом в течение двух недель. Пик заражения ожидается в ближайшие дни, затем волна стремительно пойдет на спад. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME), пик нагрузки на российское здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года, пишут «Ведомости».



Симптомы «омикрона» — исследования

Британцы выпустили обновленную информацию по «омикрону»: как отличается симптоматика при заражении новым штаммом коронавируса в сравнении с «дельтой» и в зависимости от возраста, пола, статуса вакцинации и дня от заражения. Ученые проанализировали 182 тысячи случаев «омикрона» и 88 тысяч случаев «дельты». Оценивали симптомы «омикрона» в первые 3–4 дня болезни.

— При «омикроне» 89,8% выявленных случаев были симптомными, при «дельте» — 85,5%, — обобщает выводы ученых российский независимый аналитик Александр Драган. — Число симптомов при «дельте» и «омикроне» не отличалось: медианное число симптомов, которое испытывал заболевший, — 4 (IQR 2−6). Симптоматика при «омикроне» и «дельте» практически идентична. Есть лишь два небольших исключения.

При «омикроне» куда чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% для «дельты»). Но при этом боль в горле нельзя считать специфическим именно для «омикрона» симптомом.

«"Омикрон" значительно реже приводит к исчезновению обоняния — оно было отмечено в 13% случаев (для «дельты» — в 34% случаев)» Александр Драган, независимый аналитик

Ученые обращают внимание, что эти симптомы «омикрона» характерны для тех, кто уже переболел ковидом или заразился им после прививки. Признаки ковида при заражении «омикроном» у тех, кто не болел COVID-19 и не был вакцинирован, вероятно, отличаются.



— Эффективность «Спутника» с ревакцинацией — 75%. Как определили? Опытным путем. 7 января вчетвером — с другом и нашими женами — были в ночном клубе в Москве. Провели там около 5–6 часов, сидели вместе, танцевали, общались. 10 января заболела жена друга (у нее — четыре прививки «Спутником»), — рассказал Макс Попов, создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2».

Хронология симптомов

— Сильная слабость, боль в горле к вечеру, температура 37,1 ночью. На следующий день — слабость, незначительное усиление боли в горле, редкие подкашливания, першение в горле, охриплость, редкие чихания (2–3 раза за день), температура 37–37,2. На третий день — боль в горле, першение (усиление), незначительное усиление кашля (кашель на уровне горла, провоцируется воспалительным процессом), появление небольшого количества соплей и незначительной заложенности носа, температура 36,9–37,1 (утром).

ПЦР — положительный, у ее супруга — отрицательный (6 «Спутников», 2 «КовиВака»). Я и моя жена не имеем никаких симптомов после недавней ревакцинации.



Вакцинированные и ревакцинированные, если и болеют симптоматически, то намного легче, на уровне легкого ОРВИ, без высокой температуры и иных проблем.



Те, кто сделал прививку, переносят новый штамм коронавируса легче непривитых Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







Как я болел «омикрон»-ковидом Российский врач-реаниматолог, имевший опыт стационарной работы с ковидом в прошлом году, рассказал в своем блоге в Facebook, как чувствовал себя после заражения «омикроном».

— Прежде всего, новый ковид — он ВООБЩЕ ДРУГОЙ, — считает врач. — Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе.

Инкубационный период очень короткий — один-два дня, начинается чаще всего с катаральных явлений и насморка, кашель — нечастый гость. Потери обоняния в большинстве случаев нет. У многих — ларингит с изменением голоса. Кашель, как правило, присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса. Астения есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии не наблюдал.



Из-за большого количества почти одновременно заболевших установить, от кого именно заразился лично ты, зачастую очень сложно. Несколько вариантов, как правило, и все стопудовые.

Температурный период не очень длительный — 2–3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит, не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так), или вообще без повышения температуры. Непривитые температурят более стойко и всё-таки заезжают в больницы (слава богу, никого из знакомых в реанимации на данный момент).

Симптомы «омикрона» — личный опыт

«Насморк ужасный, нос течет четвертый день и уже через час после закапывания закладывает снова. Температура несбиваемая между 37,5 и 38, после парацетамола может опуститься до 37,3, но быстро возвращается. Головная боль похожа на мигрень. Первые 2 дня чихала ужасно, думала капилляры в носу лопнут, щиплет в носу, в голову болью отдает. Озноб, а ночью — в пот, при прошлом вирусе тоже так было, но на сей раз мышцы не болят, болит только голова. Слезятся глаза, воспалились все пазухи, как будто вирус где-то в носу локализовался. Кашля пока нет, горло першило только первый день, но я сосательными таблетками от ангины это быстро купировала. Поэтому мучает только злостный насморк, температура, что не сбить, и головная боль. Голова вроде ясная, усталости такой, что прямо с кровати не встать, тоже нет. Сплю много, ем мало, много пью», — Екатерина.



«У меня на работе в отделе трое из четырех разработчиков заболели. Сегодня пришли положительные тесты. Двое — не болевшие, привитые «Спутником», болеют совсем легко. Один — не привитый, переболевший год назад с пневмонией, — болеет средне, значительно легче первого захода. Я (ковид — год назад, прививки — полгода назад) пока полностью здоров. От контакта до начала симптомов у всех не более суток! Симптомы — кашель насморк, головная боль. Температура — кратковременный подъем выше 38, и возврат в норму», — Иван.

«Температура — 37,8. Ломало страшно. Кашля нет вообще, но суставы, поясница, голова болят жутко. Тот самый случай — если это легкая форма, то это всё равно кошмар. Чувствую себя отвратительно. Кстати, от гриппа я привита», — Анна.

«Сын-школьник заболел. Антиген-тест положительный, принес из школы, болит горло. Сейчас температура — 39, плохо сбиваемая. Очень ждали вакцину, но не успели», — Владимир.

«Заболели на работе все поголовно (почти 100%). Симптомы у всех одинаковые: болит горло, болит голова, слабость, течет нос, температура — 37,5–39, несильный кашель. Температура падает на 2–5 день», — Александр.



«Живу в Германии, привита полным «Спутником» весной и полным «Пфайзером» летом, мне 38 лет. Только что переболела коронавирусом (подтвержден ПЦР). Во время всей болезни состояние хорошее, температуры нет, тело не ломит, голова не болит, аппетит хороший, продолжаю работать удаленно. Все симптомы локальные, но сильно мешает жить заложенный нос и плохое обоняние. По ощущениям болезнь начиналась где-то внизу в горле и постепенно поднималась наверх. Лечение — много чая и теплой воды. Немецкий врач при взятии ПЦР сказал много пить, проветривать помещение и при необходимости сбивать температуру», — Ольга.

