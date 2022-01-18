Между QR-кодом и локдауном. Что будет в Петербурге с коронавирусными ограничениями из-за омикрона

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вопрос о корректировке антиковидных мер в Петербурге будет обсуждаться на городском оперштабе 20 января. Снятие с рассмотрения в Госдуме законопроекта о QR-кодах в общественных местах позволяет вернуться к дискуссии об их отмене на региональном уровне. Но резкий скачок заболеваемости из-за штамма «омикрон» играет против бизнеса и борцов с «ковидной сегрегацией».

О том, что правительство Петербурга готово рассмотреть отмену проверки QR-кодов в общественных местах, «Фонтанке» рассказали несколько участников экспертного совета по общественному питанию, который состоялся 18 января.



В ходе встречи представители крупных ресторанных сетей (в экспертный совет входят, к примеру, сети «Теремок», «Бахрома — Токио Сити», участники программы лояльности ReCa) вновь обратились с предложением смягчить ковидные ограничения. В частности, отменить доступ в рестораны и магазины по QR-кодам, запрет на работу общепита после 23:00 или хотя бы какую-то одну из этих мер. Замглавы комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений Александр Ситов сообщил, что вопрос будет вынесен на ближайший коронавирусный оперштаб, который состоится в этот четверг.

Сам чиновник не ответил на вопрос «Фонтанки». Но, по информации нашего издания, вопрос будет ставиться комплексно. То есть речь пойдет об отмене QR-кодов не только в общепите и ретейле, но также в фитнес-центрах, кинотеатрах, на концертных площадках и в других учреждениях культуры. Культурный блок правительства Петербурга здесь готов поддержать экономический, знают информированные собеседники.



Вернуться к корректировке ограничений позволяет снятие с рассмотрения в Госдуме законопроекта о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Региональные власти не могут игнорировать эти сигналы из столицы и даже готовы согласиться, что введение QR-кодов уже не дает нужного эффекта для стимулирования вакцинации. Зато создает повышенную напряженность в обществе и приносит убытки бизнесу.

По словам источников, близких к городскому оперштабу, запрет на работу в ночное время в правительстве Петербурга обсуждали на прошлой неделе. Чиновники принимают доводы бизнеса об избыточности двойных ограничений, но продолжают ссылаться на октябрьские поручения президента. В них Владимир Путин поручил главам регионам усилить контроль за соблюдением антиковидных мер, в том числе запретом на работу после 23.00 общепита и проведения культурно-зрелищных мероприятий. Но на оперштаб вынесут и этот вопрос.

Только обсудить еще не значит согласиться. По информации «Фонтанки», губернатор Александр Беглов на данный момент жестко настроен против смягчения ковидного режима. Это подтверждают заявления, которые сделал накануне глава города. Так, Александр Беглов подчеркнул, что считает разногласия по поводу QR-кодов неприемлемыми, а также пригрозил более строгими ограничениями в случае несоблюдения действующих мер.



Чтобы смягчить губернатора, бизнес выдвинул встречные предложения. В частности, участники экспертного совета готовы довести вакцинацию персонала до 90%, а также заменить проверки прививочных сертификатов у клиентов более жестким контролем иммунитета у сотрудников. Инструментом может стать обязательное получение QR-кода «Вакцинирован» для предприятий, которым Роспотребнадзор предписал привить 80% сотрудников. Без него бизнес не сможет продолжить работу без риска получить штраф, а городские власти смогут легче контролировать соблюдение правил.

Впрочем, в таком случае может встать к примеру «Балтийский завод», который по собственному признанию не достиг коллективного иммунитета и был вынужден отстранять отказывающих прививаться от работы. По информации «Фонтанки», далеко не все предприятия готовы отчитаться о 80% привитых, но не стали занимать жесткую позицию, чтобы не сорвать производственные планы.

Против бизнеса и защитников его интересов в составе городского правительства играет и штамм «омикрон». Ситуация с пятой волной COVID-19 обсуждалась на заседании городского правительства 17 января. Вопрос о QR-кодах и других ограничительных мерах, по информации «Фонтанки», там не поднимался. Но вице-губернатор Олег Эргашев обратил внимание коллег, что ожидается большой рост заболеваемости, а вот темпы вакцинации падают. При этом привитые переносят заболевание в легкой форме, а значит надо задействовать все меры для увеличения охвата вакцинацией.



На пике прошлой волны в Петербурге одновременно болело коронавирусом 60–70 тысяч человек, из них 14 тысяч в стационарах. Если во время омикронной волны будет заболевать по 7–8 тысяч в день, в городе будет 100–150 тысяч одновременно болеющих. А значит и ковидные койки скоро могут оказаться на исходе, считают в медицинском блоке.

В такой ситуации QR-коды могут сохранить как единственную альтернативу локдауну. «На данный момент это самый эффективный способ ограничить массовое скопление людей, которые потенциально могут заболеть, и единственный способ мотивировать вакцинироваться. Это общемировая практика», — рассуждает собеседник «Фонтанки», близкий к городскому правительству. По его словам, снятие с рассмотрения в Госдуме закона о QR-кодах не обязательно означает, что федеральные власти сомневаются в эффективности такой меры. «Возможно, решили, что она не нужна всем регионам — например тем, где нет высокой плотности населения», — комментирует он.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти Петербурга не исключают усиление действующих ограничений. Один из вариантов — еще сильнее сократить время работы общепита или разрешить работу только навынос.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

