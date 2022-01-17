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Беглов рассказал про новые ограничения, которые готовят Петербургу на случай обострения «омикрона»

Губернатор Александр Беглов заявил, что поручил правительству города подготовить возможные ограничения на случай ухудшения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

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«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — рассказал Беглов 17 января в традиционном радиообращении.

Он добавил, что по поручению президента в Петербурге уже усилили подготовку медучреждений к резкому росту нагрузки. Оперативно решаются вопросы с кадрами в стационарах и амбулаторном звене. Планируется оптимизировать работу номера «122», идет подготовка к увеличению тестирования на коронавирус и числа КТ-исследований, будут создавать дополнительные бригады скорой помощи.

За прошедшие сутки заболеваемость COVID-19 в России превысила 30 тысяч случаев впервые с 11 декабря. В Петербурге выявлено 4 132 новых инфицированных.

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Комментарии (30)

Njura
А что-то реально полезное для города будет делаться?
Урус-Баши
Не будет ничего нового. За всё время пандемии меры защиты были только на словах. Они на большее не способны. Неубранные улицы - прямой тому свидетель. Не смогли даже заболтать.
ЮРЧЕС
Вы для начала ночные клубы закройте!

Вся Думская работает до 8 утра.
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