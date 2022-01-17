Беглов рассказал про новые ограничения, которые готовят Петербургу на случай обострения «омикрона»

«Дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — рассказал Беглов 17 января в традиционном радиообращении.



Он добавил, что по поручению президента в Петербурге уже усилили подготовку медучреждений к резкому росту нагрузки. Оперативно решаются вопросы с кадрами в стационарах и амбулаторном звене. Планируется оптимизировать работу номера «122», идет подготовка к увеличению тестирования на коронавирус и числа КТ-исследований, будут создавать дополнительные бригады скорой помощи.

